“Mentre il Governo continua a non

fornire dati ufficiali sui corsi di formazione attivati per gli

ex percettori di Reddito di cittadinanza, apprendiamo dai

giornali che ancora poche classi sono partite e che manca

un’analisi qualitativa dell’offerta formativa. In pratica, un

flop. Non a caso, finora solo in 27mila hanno beneficiato dei

350 euro/mese del Supporto formazione lavoro. Anche in questo

caso, non si sa per quanti mesi e se in seguito essi hanno

trovato un impiego. La trasparenza si conferma non essere

propria di questo esecutivo. Per tale motivo, presenteremo

un’interrogazione alla ministra Calderone con cui chiederemo di

sapere tutto ciò che finora è stato tenuto nascosto. Auspichiamo

che il ministero del Lavoro non faccia come l’ultima volta,

quando ha risposto in modo fumoso ai nostri quesiti. Il

Parlamento è sovrano, basta prese in giro”. Così in una nota il

deputato del M5S in commissione Lavoro Davide AIELLO.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.