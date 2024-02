I tre punti contro le marchigiane hanno permesso al club messinese di acquisire ulteriore fiducia e tornare a muovere la classifica contro una big e tra le maggiori accreditate al salto di categoria. Sono otto i punti di vantaggio sulla sesta posizione, la prima esclusa dai Play-Off Promozione. Sulla gara contro Macerata, torna la schiacciatrice Aurora Rossetto: “Contenta della reazione della squadra. Ora cariche per ripartire”



MESSINA – Ad un turno dal termine del girone di andata di Pool Promozione, weekend di stop per i campionati di serie A della Lega Volley Femminile in concomitanza con le finali di Coppa Italia; è stata occasione per Akademia Città Di Messina di rifiatare in vista del rush finale di stagione con le ultime sei gare di Pool Promozione e le eventuali successive dei Play-Off.

Il successo interno nello scontro diretto di mercoledì scorso con Macerata, ha consentito alle ragazze di coach Bonafede di distanziare le marchigiane in classifica di tre punti, allungando, al tempo stesso, sulla sesta in graduatoria, San Giovanni in Marignano, adesso distante otto lunghezze.

Con diciotto punti ancora a disposizione, tutto potrà ancora accadere in ottica Pool Promozione, dando tra l’altro quasi virtualmente acquisita la promozione diretta in A1, come prima classificata, della Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Le umbre viaggiano a ritmi elevati; nelle prime quattro giornate della seconda fase stagionale hanno perso solo due set, conquistando dodici punti, tanti quanti messi in palio, e senza mai dare segnali di cedimento. Il recente successo in Coppa Italia conferma la forza assoluta della squadra guidata da coach Giovi.

Discorso pressoché simile per la Futura Giovani Busto Arsizio che, pur perdendo al tie-break al “PalaMarignano” di San Giovanni, resta la principale candidata per la seconda posizione finale e il conseguente ingresso in griglia Play-Off con il miglior piazzamento. Le lombarde, in considerazione del rendimento di Perugia, sono troppo distanti dal primo posto per poter ancora sperare di scavalcare le black angels. Sei punti, gli stessi che servirebbero a Messina, in terza posizione, per agguantare le cocche di coach Amadio.

Discorso differente leggendo in giù la graduatoria, con Messina, Macerata e Cremona raccolte in sole cinque punti, San Giovanni in Marignano, Talmassons e Como un pò più distanti ma tutte con ampie chance di agguantare le posizioni utili per andarsi a giocare il secondo posto disponibile in A1.

Il risultato finale e la prestazione di Messina contro Macerata guadagnano alle ragazze di coach Bonafede qualche margine di serenità in più, con vista sulla terza e ultima fase di una stagione che ha già regalato, in ogni caso, soddisfazioni e soprattutto certezze sui passi futuri da compiere per garantire un’ulteriore crescita societaria.

Migliore realizzatrice e MVP del match contro Macerata, Dalila Modestino con 21 punti (13 in attacco con il 68 %, 5 muri e 3 ace). A quota 16, Kelsie Payne; per l’opposto americano 14 punti in attacco con il 28 % e 2 muri. Con 9 punti e Top Blocker dell’incontro, il capitano Melissa Martinelli (1 in attacco con il 25 %, 7 muri e 1 ace); un punto dietro, Valeria Battista (8 in attacco con il 30 %). A 7 punti Jessica Joly (5 in attacco con il 29 %, 1 muro e 1 ace) e Aurora Rossetto (tutti in attacco con il 37 %). Un punto in attacco anche per la palleggiatrice Giulia Galletti, mentre in ricezione il miglior dato lo fa registrare la Rossetto con il 50 % di positività (12 % di perfette).

A muro, oltre alla Martinelli (7) regina di giornata, si fanno sentire Modestino (5), Payne (2) e Joly (1); in tutto 15 blocks contro i 9 delle ospiti. Al servizio, 5 gli ace (la migliore Modestino con 3, 1 per Martinelli e Joly) contro i 4 di Macerata. In fase break, 29 i punti di Messina (8 di Modestino, 7 di Martinelli) contro i 22 di Cremona; 40 i punti in fase side out per le siciliane, 39 per le marchigiane.

La vittoria nel turno infrasettimanale con Macerata ha permesso di vivere la sosta dello scorso weekend con maggiore serenità. “Sicuramente è stato positivo chiudere la partita prima del turno di riposo con una vittoria”; a parlare la schiacciatrice Aurora Rossetto. “Ancora c’è rammarico per la partita di San Giovanni, però abbiamo riposato, siamo cariche e pronte per ripartire”.

Contro le marchigiane si trattava di un vero e proprio scontro diretto; brava Akademia a non lasciare nulla alle avversarie se non nel secondo set. Poi, nel terzo parziale, è uscita fuori la forza di ribaltarla e vincerla ai vantaggi. “Hanno fatto molto la differenza l’aggressività e la voglia di andare a vincere quel set, nonostante i tanti punti di svantaggio da dover recuperare. Sicuramente il fattore campo ha giocato un ruolo importante, ma sono anche tanto contenta di come la squadra abbia reagito”.

Per Aurora Rossetto sempre prestazioni di qualità. Anche mercoledì scorso ottima prova; in evidenza la migliore percentuale di squadra in ricezione. Un bilancio della stagione disputata sin qui a Messina: “Sta procedendo, ma senza dirlo troppo forte. Speriamo di continuare così con tutto l’impegno necessario. Ci stiamo trovando molto bene in campo e anche fuori; componenti fondamentali per noi. Contenta di essere qui; si sta rivelando una bella stagione”.

La Rossetto è un’atleta che si sta affinando ogni anno sempre di più. Partita della serie B, esordio in A2 per poi, oggi, ritrovarsi a giocare da protagonista: “Ci provo; ogni anno spero di migliorarmi sempre di più sotto ogni punto di vista. Non mi sento arrivata e, secondo me, il bello dello sport è anche questo: mettersi sempre alla prova”.

Ci sono punti di contatto tra il percorso di Messina in questa stagione e quanto fatto da Talmassons nella passata annata: “A livello di risultati, percorso simile. Come squadra, un’esperienza diversa. Ci sono differenze e non mi sento di paragonare i due percorsi”.

Forse a Talmassons maggiori individualità, mentre qui più volte si è evidenziata l’equivalenze dei valori in rosa: “E’ difficile fare paragoni se il gioco è impostato in modo diverso, da tanti punti di vista. Percorsi belli entrambi ma diverse, anche a livello personale”.

Questi i risultati degli altri incontri del quarto turno di andata della Pool Promozione: Perugia-Mondovì 3-1, Talmassons-San Giovanni in Marignano 2-3, Busto Arsizio-Cremona 3-0, Como-Montecchio 3-1

La classifica: Perugia 61, Busto Arsizio 55, Messina 49, Macerata 46, Cremona 44, San Giovanni in Marignano e Talmassons 41, Como 40, Montecchio 35, Mondovì 33

Luogo: Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.