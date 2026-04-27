Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21:00, il palco del Teatro Mandanici ospiterà il celebre artista italiano Al Bano, protagonista di una carriera straordinaria che attraversa oltre cinque decenni di musica.

Voce iconica della canzone italiana, Al Bano è riconosciuto a livello internazionale come uno degli interpreti più rappresentativi del panorama musicale nazionale. Nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo particolare successo anche all’estero, soprattutto in Europa dell’Est, America Latina e Germania, dove le sue canzoni continuano a riscuotere grande consenso.





Il concerto al Teatro Mandanici rappresenta un’occasione unica per il pubblico di assistere dal vivo alle esibizioni di un artista che ha segnato la storia della musica leggera italiana. Il repertorio includerà alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Felicità”, “Ci sarà”, “Nostalgia canaglia” e “È la mia vita”, successi che hanno contribuito a consolidare la sua fama anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti.

Nel corso degli anni, Al Bano ha saputo costruire un percorso artistico solido, collaborando con diversi musicisti e portando la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo. Le sue performance dal vivo si distinguono per l’intensità interpretativa e l’energia, elementi che continuano ad attrarre un pubblico trasversale e intergenerazionale.





L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Mandanici, noto per la qualità della sua acustica e per ospitare eventi di rilievo nazionale.

I biglietti sono già disponibili online attraverso il circuito Tickettando, con prezzi a partire da 45 euro.

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