Al Branchina di Adrano si è svolto un significativo incontro dedicato al tema del femminicidio, che ha visto la partecipazione della signora Vera Squatrito e della dott.ssa Elena Portale, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dei plessi Nord e Sud.



L’iniziativa ha rappresentato un intenso momento di riflessione e sensibilizzazione su una delle emergenze sociali più gravi e attuali. Attraverso la testimonianza della signora Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, gli studenti hanno potuto comprendere il dramma umano che si cela dietro i numeri e le notizie di cronaca, maturando una maggiore consapevolezza sull’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza di genere.

La dott.ssa Portale ha approfondito gli aspetti psicologici e culturali alla base della violenza contro le donne, sottolineando il valore dell’educazione al rispetto, dell’ascolto e della responsabilità affettiva come strumenti fondamentali di prevenzione.



L’incontro, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lucia Lomonico, e coordinato dalla prof.ssa Elisa Zammataro, si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto volto alla promozione della legalità, del rispetto reciproco e della consapevolezza civile.

Gli studenti hanno partecipato con attenzione e profondo coinvolgimento, intervenendo attivamente nel dibattito con domande e riflessioni mature. L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita, rafforzando nei giovani la consapevolezza che il cambiamento culturale parte proprio dalle nuove generazioni, attraverso l’impegno quotidiano nel costruire relazioni sane, fondate sul rispetto e sulla dignità della persona.



