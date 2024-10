Gli splendidi locali del Casale dell’Arte sono magicamente invasi dalla grinta e dal ritmo della voce della cantante catanese Angela Di Mauro protagonista dell’evento glamour di arte e moda “Paint Art as Music”, organizzato e diretto dall’associazione culturale “Artenostop” del M° Giuseppe Apa.



Al suono delle più importanti hit di Gloria Gaynor come “I will survive” interpretata dal vivo da Angela Di Mauro, che

ha ridisegnato con grande stile alcuni brani della dance anni 70, hanno sfilato ben 10 modelle con le creazioni esclusive dei gioielli della stilista Anna Cinzia D’Alessandro che insieme agli oltre 30 quadri realizzati dai pittori siciliani più quotati creati appositamente per la kermesse, dedicata al tema della musica, hanno realizzato un’esclusiva contaminazione artistico culturale di grande impatto visivo con il preciso intento di raccontare le sensazioni nate dal potere taumaturgico della melodia e del suono.

Applausi anche per l’esibizione di burlesque di Roberta Kent per una serata votata alla riscoperta di se stessi attraverso l’arte in tutte le sue forme.

Testimonial della serata evento, presentata da Giovanni H. Grasso, il mecenate della cultura catanese e già presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata Riccardo Tomasello il quale ha tagliato il nastro inaugurale della serata animata anche dalle poesie della poetessa e pittrice Francesca Privitera insieme alle letture di Angela Bono e alle foto artistiche di Gianni De Gregorio, fotografo ufficiale dell’evento, Massimo Pantano e Orazio Minnella.





