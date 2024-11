Uno spettacolo straordinario al Castello di Carini in onore del 461esimo anniversario della morte di Laura Lanza di Trabia, Baronessa di Carini.

Il 4 dicembre, alle ore 21, il Castello di Carini sarà il palcoscenico di un evento senza precedenti, uno spettacolo intitolato “ET NOVA SINT OMINIA”, tradotto come: “e che tutto sia nuovo”. La performance invita il pubblico a sperimentare un nuovo racconto, e a riscoprire la storia della Baronessa, offrendo un’interpretazione inedita, fresca e coinvolgente di uno degli episodi più affascinanti della storia locale.

Attraverso un mix di performance attoriali, musica, danza e teatro dei pupi, ci si propone di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante. Un’esperienza coinvolgente, volta a gettare una nuova interpretazione su un capitolo antico, ma sempre attuale, della storia siciliana.

Non perdete l’occasione di essere parte di questo spettacolo, che intende celebrare la figura leggendaria di Laura Lanza di Trabia esattamente nei luoghi che la videro protagonista dell’amaru casu, una storia che da 461 anni non smette di avere forti ripercussioni nella cultura siciliana (e non solo).

Scritto e diretto da Valentina Mignano.

Con la partecipazione speciale, degli attori Silvia Picone, Marica Galici, Umberto Uccello, Florinda Amato, Giusy Cracchiolo, dei ballerini Emanuele Cantatore e Giorgia Vernengo, la Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana.

E’ una produzione AttivaMente aps

Prenotazione pass sul sito di Carini Città Parlante



