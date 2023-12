Your browser does not support the video element.

Tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2023 di ChocoModica, la celebre festa del Cioccolato IGP di Modica, che quest’anno si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: una sezione dedicata allo street food curata dalla Sicily Event di Davide Merlino, delegato nazionale della sezione Street Food e Ambasciatore del Gusto DocItaly.

In primo piano la gastronomia di strada, presentata in un’ampia gamma di prodotti tipici provenienti da tutta la Sicilia: dal coppo di totano fritto all’hamburger di manzo modicano, passando per il sicilian hot dog e le braciole messinesi.

Tra le delizie in programma anche il coppo o panino di totano fritto, pao de quejio, panino ca meusa, pane e panelle, panino con pollo modicano cotto a bassa temperatura, pistacchio burger, e per i dolci bubble waffle con gelato e granelle, cannoli di Piana degli Albanesi, e il bacio pantesco.

Una sezione a parte sarà dedicata come sempre al mondo del senza glutine che prevede uno stand dedicato alla preparazione dei panini al formaggio, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza che non comportino contaminazioni.

“Lo street food è un’espressione autentica della nostra cultura. Attraverso questi sapori, celebriamo la ricchezza e la diversità della cucina siciliana, offrendo al pubblico un viaggio unico nel gusto”. Ha commentato Davide Merlino

Per poter consumare i prodotti bisognerà acquistare dei Token in apposite casse poste lungo il percorso dello street food, il cui valore è di 1 euro.

L’evento, in programma dal 7 al 10 dicembre, vedrà la partecipazione di chef, artisti, scrittori e musicisti, trasformandosi in un vero e proprio festival di cultura e sapori.

ChocoModica promette di essere un’edizione memorabile, non solo per gli amanti del cioccolato ma anche per chi desidera scoprire l’arte, la musica e, ovviamente, il cibo da strada di questa perla del barocco siciliano.

Luogo: modica

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.