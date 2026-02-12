Prosegue, tra il plauso generale, la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre, tra il Cine Teatro Garibaldi e lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre e dove, dal 13 al 15 febbraio (venerdì pomeridiano ore 18:00; sabato pomeridiano ore 17.30, sabato serale ore 20:30; domenica pomeridiano ore 17:30) si terrà lo spettacolo “Notti”, capolavoro ispirato da Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, drammaturgia di Elena Strada, ideazione di Rajeev Badhan con Elena Strada; regia, luci, video, musiche di Rajeev Badhan, con Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini.





«All’interno di un cartellone variegato, oltre alle proposte tradizionali, ci piace inserire pillole di teatro contemporaneo che, come noto, si distingue per una vasta gamma di linguaggi che superano la classica rappresentazione drammaturgica, fondendo arti performative, tecnologie digitali e nuove forme di narrazione. Scelte pensate per il nostro pubblico, credendo che i linguaggi contemporanei sono interessanti anche perché ridefiniscono il rapporto tra evento e spettatore», dichiara Alfio Zappalà.

Le notti bianche, a duecento anni dalla nascita del suo autore, parla ancora alle generazioni contemporanee. Schiude nuovi immaginari in chiave magnetica e poetica. Uno spettacolo dalla forte tensione visionaria, un dialogo tra teatro, video e video live, realizzato partendo da una riflessione sul racconto Le notti bianche di Dostoevskij, passando attraverso Amore liquido di Bauman, in cui due e più livelli visivi e temporali si intrecciano nella ricerca di un senso profondo nelle relazioni ai nostri tempi.





In scena tre attori/autori (nelle foto di Elisa Calabrese) di una storia che si sdoppia, tra parallelismi e seconde dimensioni, producendo nuovi interrogativi: può la liquidità della nostra epoca, intesa come la fragilità di qualsiasi costruzione, influire anche sui sentimenti più forti e apparentemente solidi? Il concetto di amore ha un denominatore comune? Amore e libertà sono un binomio così incompatibile?

«L’opera dell’autore russo Dostoevskij è il punto di partenza, drammaturgico e narrativo, dell’intera performance teatrale che, con forza, riemerge attraverso il mezzo del video, quasi fosse un sogno o una proiezione caleidoscopica di ciò che è accaduto o potrebbe accadere. Il testo diventa sia elemento d’indagine che strumento metateatrale, all’interno del quale i personaggi stessi si immergono e si perdono, facendo affiorare nuove domande sull’amore nella liquidità dell’oggi attraverso una recitazione desaturata, “liberata” da cliché o sovrastrutture teatrali che possa così correre in parallelo alle emozioni e mettersi in dialogo con la costruzione registica che viaggia tra il video e il reale», chiarisce Rajeev Badhan.





Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 28 Marzo – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.





BIGLIETTO INTERO € 25,00 – RIDOTTO UNDER 30 € 15,00

LUNEDI E VENERDI 09:30 – 11:30 e MARTEDI E GIOVEDI 18:30 – 20:30

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

