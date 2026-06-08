Tra grandi apprezzamenti, di pubblico e di critica, si conclude “The Rex Jazz Club”, spring 2026 Edition – New sound for new people, nuova rassegna musicale dedicata al jazz, diretta artisticamente da Alfio Zappalà con la collaborazione per questa edizione del pianista Gaetano Spartà, realizzata nello storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio del Comune di Giarre, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Imperdibile l’appuntamento di oggi, lunedì 8 giugno, ore 21, con Marcello Arrabito e la presentazione dell’album “Different Ways”. Con Marcello Arrabito (Batteria), indiscussi protagonisti: Rosario Di Leo (Pianoforte), Riccardo Grosso (Contrabbasso), Emilio Longombardo (Chitarra).





“Different Ways” è l’album di debutto da leader di Marcello Arrabito: un progetto originale nato da anni di ricerca e ascolto, che fonde interplay jazzistico, scrittura moderna e profondo rispetto per la tradizione afroamericana. Il sound che ne viene fuori strizza l’occhio alla tradizione jazzistica nordeuropea attuale, utilizzando melodie orecchiabili e coinvolgenti e lasciando ampia libertà improvvisativa alla band. Different Ways è il riflesso delle molteplici direzioni musicali intraprese dal leader durante il suo cammino di evoluzione artistica, personale e interiore.

“Different Ways” si sviluppa attorno all’idea di “percorsi diversi” nella musica e nella vita. Ogni brano apre una direzione, un’atmosfera, un dialogo tra i musicisti che si muovono con libertà e ascolto reciproco. Il trio classico, arricchito dalla chitarra, dà vita a un sound elegante, moderno ma radicato nel linguaggio jazzistico.





«Siamo molto soddisfatti degli apprezzamenti, registrati a più livelli, per “The Rex Jazz Club”, spring 2026 Edition – New sound for new people, nuova rassegna musicale dedicata al jazz con il desidero di destinare l’opportunità di scoprire nuovi artisti e di appassionarsi alle diverse declinazioni del jazz, dalle sue forme classiche a quelle più contemporanee. Il tutto arricchito, come nella serata conclusiva, dalla presentazione di brani e dischi di recente pubblicazione da parte degli artisti ospiti.





Questa ulteriore iniziativa, lo ribadiamo, ha inteso arricchire la nostra programmazione scegliendo un genere musicale che si distingue per improvvisazione, forte espressività e irresistibile interazione tra i musicisti che spesso per osmosi riescono a coinvolgere e trascinare anche il pubblico in sala come se fosse sul palcoscenico. Tutti elementi magnetici per il pubblico al quale indirizziamo in ogni stagione un’ampia gamma di proposte di alto profilo culturale e di spettacolo. Questo genere di iniziative rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato alla canonica attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: riscoprire il Cine Teatro Rex come agorà culturale e artistica del territorio», dichiara Alfio Zappalà (Direttore artistico della rassegna musicale “The Rex Jazz Club” e del Cine Teatro Rex di Giarre).





Marcello Arrabito (Scicli, 04/11/1982) è un batterista jazz siciliano tra i più attivi e apprezzati della scena contemporanea. Inizia a suonare la batteria a 9 anni e si forma con il M° Pinuccio Leone. Nel 2003 intraprende un percorso jazzistico intenso con il M° Pucci Nicosia a Catania. Si perfeziona partecipando a masterclass con grandi nomi come Roberto Gatto, Ellade Bandini, Marcello Pellitteri, Pier Paolo Ferroni e altri. Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti di rilievo come Dino Rubino, Giovanni Mazzarino, Gigi Cifarelli, Seby Burgio, Lauren Henderson, Paolo Sorge, Alessandro Presti, Camilla Battaglia, Stjepko Gut e molti altri. Con Gut ha partecipato a un tour siciliano al fianco di Rino Cirinnà e Nello Toscano.





Ha calcato i palchi di prestigiosi festival e rassegne tra cui: Catania Jazz Festival, Siracusa Jazz Festival, Ragusa Jazz Happening, Castelbuono Jazz Festival, Castroreale Jazz Festival, Borgia Jazz Festival, Messina Sea Jazz, Conad Jazz Contest, Sergio Amato Jazz Festival, Castell’Ursino Jazz, Casa del Jazz (Roma) e Classical International Festival. È co-fondatore dello Straight Jazz Quartet, formazione con cui ha inciso il disco Voyage e che ha vinto di recente il Secondo Contest del Teano Jazz Festival 2025. Nello stesso anno registra il suo primo album da leader, “Different Ways”, un lavoro maturo e ricco di influenze contemporanee, che sarà pubblicato a breve. È diplomato al II livello in Strumenti a Percussione e Batteria Jazz presso il Conservatorio di Nocera Terinese (CZ) e svolge anche un’intensa attività didattica.





Biglietti

Biglietto intero € 15,00

Biglietto Under 30 € 12,00.

Prevendita online al seguente link:

Concerto incluso nell’abbonamento “THE REX JAZZ CLUB-SPRING 2026”

È possibile acquistare l’abbonamento o i biglietti con il tuo BONUS CULTURA

INFOLINE: 388 304 2934 – mail:. cineteatrorexgiarre@gmail.com

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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