Lunedì 10 giugno il Grand Hotel San Pietro di Taormina (ME), struttura 5 stelle lusso del gruppo Lindbergh Hotels, ospiterà per il secondo anno “Insieme”, la festa degli Ambasciatori del Gusto siciliani.

Oltre all’Executive Chef padrone di casa, Luca Miuccio, gli altri ambasciatori presenti con i loro piatti saranno Francesco Arena dell’omonima bakery di Messina, lo chef messinese Pasquale Caliri, Lillo Freni della Pasticceria Freni, sempre a Messina, Andrea Graziano, cuore e mente di Fud Bottega Sicula tra Catania, Palermo e Milano, il macellaio Gianni Giardina della macelleria che porta il suo nome a Canicattì (AG) e Antonino Puglisi, Executive Chef presso Il Picciolo Etna Golf Resort & spa di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania.

Proprio come lo scorso anno, l’evento mira a rendere omaggio alla Sicilia e al suo ricco patrimonio enogastronomico grazie anche alla presenza di diversi produttori locali che faranno degustare i propri prodotti.

Per il Grand Hotel San Pietro sarà anche l’occasione per mostrare ai suoi ospiti l’importante restyling di cui è stata recentemente protagonista la terrazza con una delle più belle viste sul mare della zona; proprio qui si trova il dehors del Giardino degli Ulivi, il ristorante della struttura dove va in scena l’estro dello chef Miuccio e che punta su una cucina classica; l’Ulivum Terrace Lounge, invece, è l’american bar dove, oltre a degustare ottimi cocktail a base di prodotti siciliani, gli ospiti potranno optare per piatti più veloci e pizze.

“Insieme” è un appuntamento molto importante per il Gran Hotel San Pietro, che potrà presentare e far conoscere ai suoi ospiti la filosofia di Bàtu, il ristorante fine dining della struttura in cui lo chef Miuccio sta portando avanti la sua idea di cucina: “Quest’anno ci saranno tre percorsi degustazione: uno a base di carne, uno a base di pesce e uno vegano. Seguiamo quanto più possibile i dettami della dieta mediterranea, ponendo particolare attenzione all’equilibrio dei nutrienti in ogni pasto, limitandoci all’inserimento di una singola fonte proteica in ogni piatto e bandendo le fritture, in una visione quanto possibile salutare del cibo.”

L’appuntamento diventa l’occasione perfetta per andare alla scoperta del Grand Hotel San Pietro, che fa da cornice a questa esperienza sensoriale di tutti e cinque i sensi. La struttura, infatti, sorge all’interno di una villa del ‘900, ma è tuttora custode della magnificenza con cui è stata costruita: gli arredi, scelti con grande scrupolo, sono un continuo rimando alla terra in cui ci si trova, il dolce rumore del mare e l’esuberanza della vegetazione regalano un’esperienza indimenticabile.

L’evento “Insieme” prevede uno standing buffet informale, con l’intento di creare un piacevole momento informale dove gli ospiti potranno conoscere di persona e parlare con lo chef Miuccio e gli altri Ambasciatori del Gusto presenti alla serata. Il viaggio sensoriale alla scoperta della Sicilia continua anche con la parte beverage, che prevede una selezione di vini locali e cocktail raffinati.

L’evento avrà luogo a cominciare dalle ore 20 e sarà aperto al pubblico al prezzo di 80 euro a persona fino ad esaurimento posti, previa prenotazione al 366 6341175.

Luogo: Grand Hotel San Pietro, Via Luigi Pirandello, 50, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Data Inizio: 10/06/2024

Data Fine: 10/06/2024

Ora: 20:00

Artista: Ambasciatori del Gusto

Prezzo: 80.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.