Nelle scorse settimane l’Unione delle Madonie ha rinnovato le proprie cariche eleggendo Luigi Iuppa, presidente dell’esecutivo. In quella sede il Consiglio dell’Ente ha anche scelto la propria guida affidando la presidenza ad Andrea Prestianni, consigliere comunale ed ex assessore di Castelbuono e la vice presidenza alla collega Antonella Cavaleri già vice presidente del Consiglio di Montemaggiore Belsito.

Saranno quindi due giovani amministratori a gestire e rappresentare un consesso che accoglie più di settanta consiglieri in rappresentanza dei 26 comuni che fanno parte dell’Unione delle Madonie.

Nonostante la giovane età, entrambi hanno meno di 40 anni, i neoeletti hanno alle spalle varie esperienze politiche e anche amministrative oltre ad una formazione culturale universitaria di primordine. Prestianni e Cavaleri sono già al lavoro con entusiasmo e nuove prospettive.

“Ringrazio tutti i Consiglieri per il confronto aperto e democratico che ha portato al rinnovo degli organi di governo dell’Unione dei Comuni Madonie – ha detto il Presidente Andrea Prestianni. Si è respirata un’aria nuova grazie al senso di responsabilità e disponibilità al dialogo da parte di tutti, e auspico che si possa proseguire su questa strada. A mio avviso l’Unione non deve limitarsi a gestire solo i fondi e gli investimenti previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne o dal PO FESR 2021-2027, per quanto importanti e centrali siano, ma deve anche avere una funzione politica di coordinamento e concertazione territoriale tra tutti i comuni che fanno parte dell’area interna. È fondamentale – continua il neo Presidente – dare nuovo slancio all’attività del Consiglio, chiamato non solo a discutere e approvare gli atti amministrativi e gestionali proposti dall’esecutivo, ma ad implementare il confronto politico e programmatico sulle questioni più rilevanti e le emergenze che investono il territorio. Non dobbiamo dimenticare – conclude Prestianni – le criticità che ci sono, che anzi ci devono dare maggiore forza per costruire una politica comune più forte e per sostenere la crescita e il progresso sociale, economico e culturale di tutto il comprensorio.”

Sulla stessa lunghezza d’onda la Vice Presidente Antonella Cavaleri. “L’elezione all’unanimità a vicepresidente del consiglio non può che onorarmi – ha detto la neo eletta – e per questo ringrazio tutti i consiglieri che hanno riposto in me tale fiducia. Continuare a contribuire alla crescita del nostro territorio con sempre maggiore senso di responsabilità e con costante partecipazione attiva, è il caposaldo su cui si basa questo mio nuovo impegno. Il ruolo di consigliere dell’Unione Madonie ricoperto nella precedente legislatura mi ha permesso di scoprire il valore di questo importante organo sovraccomunale, di apprezzarne l’indirizzamento strategico e la programmazione operativa per lo sviluppo socioeconomico delle nostre zone.

Il clima di confronto democratico e di ampia partecipazione di tutti i rappresentanti dei 26 comuni che compongono l’Unione, nel quale si è svolto il consesso per il rinnovo delle cariche, è un indice positivo del grado di maturità che ha raggiunto questo consiglio, chiamato a raggiungere ambiziosi obiettivi nei prossimi anni. Sono fiduciosa – conclude Antonella Cavaleri – sul fatto che insieme sapremo rendere questo consesso dinamico, innovativo, concreto ma soprattutto capace di stare al passo con le sfide di sviluppo delle aree interne attraverso l’azione, prima che deliberativa, propositiva che ci compete.”

