Brian Gamlin, falegname della contea di Lancashier che nel 1896 creò Darts, non poteva immaginare che a distanza di 128 anni la disciplina sportiva da lui inventata si diffondesse anche a Modica, che Contea lo è stata per sette secoli, e che si desse luogo ad un gemellaggio fra due squadre una maltese, Mqabba Tal-Giljuche Dart Club e una modicana Modica DART CLUB per testimoniare l crescente interesse per il BERSAGLIO, disciplina sportiva per la quale si svolgono anche i campionati mondiali e che dal 2005 è stata riconosciuta sport a tutti gli effetti. Con un evento speciale al Museo del Cioccolato di Modica è stato infatti suggellato il gemellaggio sportivo tra la squadra maltese di Freccette di Mqabba Tal-Giljuche e quella italiana Modica Dart Club.

Le due delegazioni, provenienti dalla visita istituzionale al Sindaco della Città nell’Aula Consiliare, guidate dal Sindaco Maria Monisteri e dall’Assessore Antonio Drago promotore dell’iniziativa unitamente al Capitano della Dart Club Stefano Caruso, sono stati ricevuti dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto che ha illustrato loro la storia del cioccolato di Modica e il legame che lega la Città-Contea alla comunità maltese. Nel salone delle fonti archivistiche Grimaldi, al centro dell’Italia in miniatura, è stato collocato un bersaglio professionale verso il quale hanno lanciato le tre freccette tricolori ciascuno : il Sindaco Monisteri, il Direttore Scivoletto e l’assessore Drago.

Nella visita del Museo del Cioccolato, la delegazione maltese, guidata dal Presidente Tonio Facciol e composta da 11 atleti con al seguito le rispettive famiglie , ha potuto ammirare, con non poca sorpresa, il basso rilievo riproducente Malta in miniatura, realizzato nel 2015 dall’artista Piero Puglisi, sul quale campeggiano a caratteri cubitali i nomi delle tre città gemellate: Xewkjia (2016) Hamrun(2023) e Mqabba (2024).

Alle delegazioni sportive e a tutti i presenti, il Sindaco Monisteri ha fatto dono delle barrette speciale di cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato all’evento, delle quali una, autografata dal Sindaco e dai due Presidenti delle squadre: Tonio Facciol del Mqabba Tal-Giljuche Dart Club e Stefano Caruso del Modica DART CLUB, è stata collocata nella raccolta degli incarti speciali esposti al Museo.

La visita si è conclusa con la consueta degustazione del Cioccolato di Modica Igp, curata da Gianni Frasca in abbinamento con CHO, il primo liquore con Cioccolato di Modica IGP, presentato e offerto in degustazione dal Sommelier Giorgio Solarino di Sol Barocco.

2 Marzo 2024





Luogo: Modica, CORSO UMERTO, 149

