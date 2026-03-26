Catania si prepara ad accogliere un appuntamento speciale. Venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle ore 16:00, il PalaCatania ospiterà “1000 Mani Unite”, un evento di beneficenza promosso dall’Associazione MIA ETS con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Un’iniziativa che nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la solidarietà in un gesto concreto, visibile, condiviso.

Il titolo racchiude già il senso profondo della manifestazione. Le “mani” rappresentano l’impegno diretto dei cittadini. Il numero mille richiama la partecipazione collettiva, la forza di una comunità che si unisce per sostenere chi vive momenti di difficoltà.





In un periodo come quello pasquale, simbolo di rinascita, l’evento assume un valore ancora più forte. Per molte famiglie, infatti, le festività coincidono con difficoltà economiche e sociali. “1000 Mani Unite” vuole essere una risposta concreta, ma anche un momento di condivisione e inclusione.

Il programma prevede un’esperienza coinvolgente, pensata soprattutto per bambini e famiglie.

Non solo beneficenza, ma partecipazione attiva.

Tra i momenti centrali della manifestazione: un gesto simbolico collettivo che trasformerà i partecipanti in un’unica grande comunità; attività educative e ludiche ispirate alla condivisione.





I bambini saranno protagonisti con dei giochi di squadra e animazione loro dedicata.

Il momento conclusivo sarà dedicato alla distribuzione solidale: 1.000 colombe pasquali e 1.000 uova di Pasqua.

Un invito a riscoprire il valore della comunità, a partecipare, a costruire insieme momenti di speranza. Perché anche un semplice sorriso, condiviso, può fare la differenza.

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