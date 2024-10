Domenica 13 ottobre alle ore 17.00 nelle sale del Museo archeologico Lilibeo, il Parco e l’Associazione Amici del Parco celebrano la XXI giornata nazionale ed europea FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei).

Con lo slogan “Il tuo museo, la nostra passione” si svolgerà una visita teatralizzata che dedicherà particolare attenzione alle figure femminili che abitano il museo e che saranno raccontate da archeologi e attrici.

“L’occasione vuole essere non solo un ritrovarsi attorno a reperti di notevole interesse storico da trasmettere alle generazioni future, ma anche una testimonianza del valore dell’associazionismo culturale e della passione che gli amici dei musei riservano al patrimonio storico, dedicando tempo, lavoro volontario, risorse umane ed economiche, rendendo un servizio ai cittadini e contribuendo a fare dei musei, e del nostro in particolare, una istituzione al servizio della città, uno spazio pubblico utile allo sviluppo delle relazioni e della coesione sociale – dice la Direttrice del Parco, Anna Occhipinti –. Non a caso le iniziative proposte risultano tanto apprezzate e nel Museo Lilibeo i cittadini marsalesi si sentono a casa,vi ritrovano le proprie origini, la propria storia, la propria identità”.

L’obiettivo della giornata è “contagiare” un sempre più vasto pubblico, desideroso di impegnarsi personalmente, con la medesima passione, nella valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

L’ingresso al museo è gratuito.

