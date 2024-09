Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala ospiterà sabato 14 settembre a partire dalle ore 10, nella Sala ‘M. L. Famà’ del Museo archeologico Lilibeo, la conferenza dal titolo “Il Patrimonio Europeo legato al mare tra iniziative e proposte”.

L’incontro è promosso dall’Associazione La Rotta dei Fenici e dal Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, con la collaborazione dell’Associazione Amici del Parco. Argomento principale della conferenza, che prevede la partecipazione di istituzioni internazionali (Blue School Network) e partners e stakeholders territoriali, tra cui le Saline Genna e Fiptes, sarà il tema delle Strategie di valorizzazione del Patrimonio Culturale, Naturale e Paesaggistico del territorio nel contesto della Rotta dei Fenici.

Il patrimonio delle Saline del Mediterraneo, promosso attraverso la creazione di una rete internazionale, iniziative legate alla archeologia subacquea e ai suoi percorsi sommersi, attività di sensibilizzazione e educazione al rispetto del mare e degli oceani rivolto alle scuole, la creazione di una rete di hub di alta formazione sul tema del mare in generale, iniziative legate alle tonnare e alle antiche professioni e saper fare, come il lavoro dei maestri d’ascia che traggono origine dal mondo antico e arrivano ai nostri giorni collegandosi al tema dei borghi di pescatori e marinai in chiave ecomuseale, le nuove professionalità che si devono sviluppare per portare avanti tali iniziative e trasformarle in prodotto turistico-culturale innovativo, anche nella prospettiva del 2025, il turismo rigenerativo per i territori con il fondamentale ruolo delle comunità, sono alcuni dei temi che verranno toccati e approfonditi con i contributi di alcuni protagonisti di queste azioni che La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa – ha avviato attraverso anche i contributi delle Università internazionali che fanno parte del Network.

La mattinata di lavori sarà aperta dai saluti della Direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, Anna Occhipinti e interverranno Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici- Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, Antonio Parrinello, General Manager Saline Genna e Cristina Mura, Segretario Nazionale FIPTES (Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo esperienziale). Previsti anche gli interventi di Alessio Re, Segretario Generale della fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Norman La Rocca, Direttore della Fondazione Acqua dell’Elba ed Elisabetta di Bernardo, vice sindaco del Comune di Carloforte (Sardegna).

“Si tratta di un’importante occasione di confronto e conoscenza che il Parco è lieto di ospitare – dice la Direttrice Occhipinti -. Apriamo come sempre le porte alla città e alla cultura nel senso più ampio con l’intento di dare un contributo alla valorizzazione del territorio regionale tutto, ricco di un patrimonio inestimabile legato all’arte, alla natura e alla storia”.

“Un primo passo e un confronto proficuo per parlare di valorizzazione e di nuove professionalità: il turismo non è mai un contenitore rigido ma in continua mobilità, segue le stagioni, le offerte, ma inventa sempre nuovi modelli, proposte e itinerari, cerca di solleticare la voglia di scoprire dei viaggiatori che diventano sempre più maturi e curiosi. Per questo bisogna mettere in campo nuove strategie e studiare percorsi e collaborazioni che possano valorizzare territori anche fuori dalle tradizionali e ormai battutissime rotte turistiche” dice Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.