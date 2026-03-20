Una fiaba nera che gioca con i toni, passando dal tragico al demenziale, per raccontare una storia doppia e pure a metà. Uno spettacolo che fin da subito arriva vicino al pubblico, abbattendo la quarta parete con una narrazione che non dà tregua.

S’intitola “C’era una volta il buio” lo spettacolo di Giuseppe Castelli, che andrà in scena alle 20.30 di sabato 21 marzo al Piccolo Teatro dei Biscottari, al civico 27 di via dei Biscottari, nell’ambito della stagione “Ri-Evoluzioni”.

Testo e regia di Giuseppe Castelli, con Manuela Tuzzolino, Giuseppe Castelli e Noemi Migliaccio. Aiuto regia Carlotta Perricone e Noemi Migliaccio.

Lo spettacolo

“Sissi è una principessa apparentemente ingenua e solare, una principessa determinata a costruire la sua fiaba, partendo dal C’era una volta, fino a conquistarsi il Felice e contenta. E quindi canta, e balla, e si racconta, lei, senza fermarsi mai, sfoggiando un linguaggio colorato ed elettrico che sottomette a sé qualsivoglia regola grammaticale. Qualcosa, però, ad un certo punto, si rompe. Intrecciata alla sua, lo spettacolo presenta la storia di un altro personaggio, un Lui, una presenza cupa e losca che rimarrà dietro le quinte a tirare le fila del tutto, almeno fino a quando non gli scivoleranno di mano”.

Biglietto 7 €, tessera associativa 5€. Prenotazione obbligatoria al cell. 388.3255022 o all’e-mail incontroteatro2@gmail.com.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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