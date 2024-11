Il professore Giuseppe Asciuto è stato insignito “Decano d’Italia”, riconoscimento assegnato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale, in occasione della cerimonia di celebrazione dei cento anni del Regio Decreto 30 novembre 1924 n. 2172 dell’istituzione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore agronomo e forestale, presso Palazzo Valentini, a Roma.

Il professore Giuseppe Asciuto ha 95 anni e ha conseguito il titolo di dottore agronomo e dottore forestale, iscrivendosi all’Albo l’1 aprile 1950.

“Si è distinto nella sua lunga carriera accademica per la sua straordinaria padronanza, la chiarezza e la facilità con la quale trasferiva le sue conoscenze a coloro i quali hanno avuto la fortuna di frequentare le sue lezioni – dichiara Salvatore Fiore, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Palermo -. Professionalmente ha svolto complessi incarichi di varia natura, dando grandissimo lustro alla nostra categoria in ogni ambito in cui ha lavorato, per la magistrale competenza e la perizia con la quale si è espresso, che lo hanno reso famoso e richiesto su tutto il territorio nazionale”.

“Il professore Asciuto, attraverso la dedizione per il lavoro e la sua professionalità, è un esempio per tutti noi e per le giovani generazioni – dichiara Silvia Martinico, vicepresidente dell’ODAF Palermo -. Il suo amore per lo studio e la disciplina è il patrimonio più grande che un professionista può tramandare. Per l’Ordine di Palermo è un grandissimo onore avere come iscritto il Professore Asciuto, per le sue qualità professionali e umane e per il riconoscimento conferitogli. A lui vanno le nostre più affettuose congratulazioni per questo meritato riconoscimento”.

