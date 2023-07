Si può vivere in tre sotto lo stesso tetto? Cosa accade quando personalità, interessi e gusti diversi si incontrano e si trovano a dover convivere? È questo quello che si chiedono i protagonisti di “Un, due, tre, ridiamo”, la commedia in programma, al ReMida – Casa Cultura, in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), venerdì 28 luglio, alle 21:15.

Sul palco un trio d’eccezione composto da Ettore Demma, Giorgio Pitarresi e Massimo Eugenio. “Uno spettacolo esilarante, dove ogni attore, con il proprio caratteristico modo di fare teatro, porterà in scena monologhi e simpatici siparietti che vedranno protagonista la risata tra battute, ironia, controsensi, ma, soprattutto, tanta voglia di far divertire il pubblico presente”, racconta il direttore artistico Orazio Bottiglieri.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.