E’ tutto pronto per l’evento del 10 luglio a Tre Fontane, al Salotto Culturale Insonnia, per l’esordio del cartellone estivo, alle ore 21.30, con Greg & the five Freshman, un tributo ai grandi crooners come Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg che ha anche personalizzato dei testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici.

Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Unitamente a Pasquale Petrolo (Lillo) fa parte del duo comico Lillo & Greg.

Personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, eclettico ed istrionico, è l’autore della sigla di due edizioni de Le Iene e del testo della sigla del programma di Renzo Arbore Speciale per me – Meno siamo, meglio stiamo! Lo show e’ in stile Las Vegas ricalcando lo stile del Rat Pack di Sinatra alternando brani swing a sketches che rendono lo show unico.

Greg cresce a Roma con la passione per la musica e nel 1979 forma la sua prima band blues, i Jumpin Blues Boys, a cui faranno seguito i Jolly Rockers dal 1982 al 1999 e infine il rock dei Blue Willies. Dal 1985 lavora come fumettista, dando vita a diversi personaggi da Sergio il detective a Tubo passando per I Sottotitolati, e pubblicando su Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen e altri famosi fumetti. Realizzerà inoltre copertine e libretti interni dei dischi di tutti i suoi numerosi gruppi, oltre alle varie locandine per gli spettacoli teatrali.

Il 1992 è un anno importante per la sua carriera: fonda il nuovo gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati con Pasquale Petrolo. Con Pasquale, in arte Lillo, Greg darà vita a un iconico duo della scena comica italiana per più di trent’anni.

Nel corso degli anni Lillo & Greg raggiungeranno una crescente popolarità tra teatro, televisione, cinema e radio. Porteranno a teatro spettacoli come 5740170 – 06 Per chi chiama da fuori Roma, Gli squallidi, Twenty Quarantino, Lillo & Greg Show, The Blues Brothers – Il plagio, L’importante è vincere senza partecipare, Occhio a quei 2 e tanti altri. Saranno fondatori e autori tv di Telenauta ’69 e dell’ancora notissimo programma Le iene, conducendolo per i primi tre anni e collaborando anche successivamente. Creeranno poi per la Rai Mmmh!,Stracult, Cocktail d’amore, Bla Bla Bla e parteciperanno a numerose trasmissioni. Dal 2003 approdano e conquistano anche la radio con l’iconico programma, da loro ideato e condotto, 610 – Sei Uno Zero su Rai Radio 2, che vincerà il Premio Flaiano dedicato alla radio. Il successo radiofonico è senza precedenti, tanto da permettere a 610 di andare in onda per oltre quindici anni senza pause. Nel 2008 Claudio Gregori pubblica il suo primo libro AgGregazioni, raccolta di racconti brevi, aforismi e riflessioni, dal contenuto sempre ironico.

Lo staff è così composto: Greg-Voce, Massimo Pirone leader, arrangiamenti & Trombone, Stefano Rossi Sax, Muzio Marcellini Piano-tastiere, Alessandro Patti Contrabasso, Mauro Salvatore batteria.

Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.





