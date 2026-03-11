Sarà presentato giovedì 19 marzo alle ore 18.30, al Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato di Palermo, il libro “Divide et impera” dell’avvocato Pietro Gurrieri.

All’incontro, oltre all’autore, parteciperanno il magistrato e componente dell’esecutivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango; la deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo pentastellata in Commissione Giustizia Valentina D’Orso; e il fondatore dell’associazione Attivamente Andrea La Torre.





I saluti iniziali saranno affidati a Giorgia Riguccio, attivista del Network Giovani.

A moderare il dibattito sarà il giornalista di ANTIMAFIADuemila Jamil El Sadi.

L’incontro sarà un’occasione di confronto sui temi affrontati nel volume e sul loro impatto nel dibattito pubblico, con il contributo di rappresentanti del mondo della giustizia, della politica e dell’impegno civico.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Luogo: Sanlorenzo Mercato

