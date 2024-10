Il Teatro Sollima di Marsala si prepara ad accogliere un grande evento musicale domenica 27 ottobre alle ore 18:00. Il Trio Namaste si esibirà in “Different Visions”, uno straordinario viaggio tra diversi stili musicali. L’evento fa parte dei sette appuntamenti della seconda parte della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lo Cicero. Il Trio Namaste, composto da Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al clarinetto basso e Ian Cannon al pianoforte, è rinomato per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione, creando un’esperienza musicale unica.



Il programma della serata è stato selezionato per offrire al pubblico una vasta gamma di emozioni e stili musicali. Si partirà con “Hameum Svita” di Ante Grgin, che mette in risalto la versatilità del clarinetto. Seguirà “Il Valzer della Sposa” di Guido Arbonelli, un brano elegante che esplora le possibilità espressive del clarinetto basso. Il viaggio musicale proseguirà con “Hex” di George Corg Maul, una composizione moderna che gioca con le armonie, seguita da “Tango de la Mujer Gris” di Lucía Carusso, un pezzo appassionato che evoca le atmosfere del tango argentino. Mauro Porro con “Virango” porterà vivacità ed energia, mentre Maurice Ravel con “Jeux d’eau” per pianoforte offrirà pura bellezza e introspezione, grazie alla maestria di Ian Cannon. “Table Canon N°2” di David Mecionis esplorerà la complessità delle interazioni tra i due clarinetti. La serata continuerà con “Greek” di Massimo Valentini, che fonde elementi greci con influenze moderne, e “Sholem Alekhem” di Béla Kovács, chiudendo con nostalgia e profondità emotiva.



Il pubblico di Marsala avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza musicale indimenticabile con tre grandi artisti che si esibiranno dal vivo Natalia Benedetti, clarinettista di talento, trasmette emozioni intense con purezza e precisione, e ha ricevuto numerosi premi internazionali. Guido Arbonelli, al clarinetto basso, esplora nuove possibilità sonore con oltre 700 composizioni scritte per lui. Ian Cannon, giovane pianista, affronta un repertorio vasto con tecnica impeccabile e sensibilità interpretativa. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario concerto, che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Sollima. “Different Visions” promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.

Marsala, 23 ottobre 2024



Alberto Emilio Di Paola

















PROGRAMMA DELLA SERATA

TEATRO SOLLIMA DI MARSALA – DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 18.00

Natalia Benedetti (clarinetto) – Guido Arbonelli (Clarinetto basso)

Ian Cannon (Pianoforte)



TRIO NAMASTE “Different Visions”

Viaggio tra diversi stili musicali





Ante Grgin “Hameum Svita”



Guido Arbonelli “Il valzer della sposa”



George Gorg Maul “Hex”



Lucia Caruso “Tango de la mujer gris”



Mauro Porro “Virago”



Maurice Ravel “Jeux d’eau per pianoforte”



David Mecionis “Table canon n°2 per duo di clarinetti”



Massimo Valenti “Greek”



Bela Kovacs “Sholem Alekhem”











CURRICULUM DEGLI ARTISTI



Natalia Benedetti

Natalia Benedetti ha conseguito il diploma in clarinetto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Statale di Musica di Perugia. Successivamente, si è laureata presso l’Accademia Superiore di Musica di Pescara sotto la guida del maestro Ciro Scarponi. Ha ottenuto un Master in Didattica e Tecnologia della musica presso l’Università degli studi di Perugia. Vincitrice di quindici concorsi nazionali e internazionali tra i più importanti, come quelli di Stresa e A.R.A.M. di Roma. Benedetti ha partecipato a importanti festival come la Biennale di Venezia e il Festival di Spoleto. Ha registrato per la RAI, RTL e BBC Radio e ha effettuato tournées in Europa, America e Asia. Inoltre, ha collaborato con il M° Garbarino nell’Umbria Art Ensemble. È stata invitata dalla Stanford University e dalla East High California University per eseguire concerti. Benedetti continua a esibirsi regolarmente in Italia e all’estero.



Guido Arbonelli

Originario di Perugia, ha studiato al Conservatorio della sua città con il maestro Ciro Scarponi, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Come solista e performer, ha suonato con orchestre di rilievo internazionale come quelle della Rai di Torino e Napoli, Metro Chamber di Brooklyn e l’Orchestra Sinfonica di Perugia e dell’Umbria. Arbonelli ha tenuto recitals con tutta la famiglia del clarinetto, e circa 700 composizioni sono state scritte appositamente per lui. Ha partecipato a festival internazionali in numerosi paesi tra cui Cuba, Brasile, Giappone e Stati Uniti. Dal 1984 al 1994, ha vinto 13 primi premi in concorsi nazionali e internazionali, e nel 1995 ha ottenuto un importante riconoscimento al “International Gaudeamus Interpreters Competition”. Ha inciso per diverse etichette discografiche internazionali ed è autore di metodi di studio e trascrizioni. Attualmente, insegna al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e tiene masterclass.



Ian Cannon,

Nativo di Houston, Texas, si è recentemente trasferito a Perugia per studiare pianoforte e percussioni al Conservatorio “Francesco Morlacchi”. Appassionato di musica fin da giovane, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 8 anni. Ha eseguito “Carmina Burana” con la Houston Symphony e ha fatto tournée in America e Europa con il Forte Bend Boys Choir. Dal 2021 al 2023, ha suonato con la Houston Youth Symphony e la River Oaks Chamber Orchestra. Nel 2023, è stato selezionato come percussionista del Texas All-State. Cannon ha vinto numerosi premi, tra cui il primo premio al Concorso Pianistico di Lana M. Bailey. Da quando si è trasferito in Italia, ha vinto il Premio Nazionale delle Belle Arti e il primo premio al Concorso Perusia Harmonica. Oltre a esibirsi, Ian insegna pianoforte e ha lavorato per la Faith2Form Music Foundation.



Luogo: Teatro Sollima di Marsala

Data Inizio: 27/10/2024

Data Fine: 27/10/2024

Ora: 18:00

Artista: TRIO NAMASTE “Different Visions”

Prezzo: 1.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.