A grande richiesta, sul palco del Teatro Ambasciatori, dopo aver conquistato studenti e docenti in giro per tutta la Sicilia giovedì 20 marzo, alle ore 20.30, andrà in scena una nuova versione firmata da Buio in Sala del “Decameron” di Giovanni Boccaccio diretto dagli attori e registi Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi con l’adattamento di Irene Tetto e le musiche originali di Emanuele Toscano.

“Questo adattamento del Decameron, scritto nel 2018 per il Teatro Antico di Segesta e rappresentato all’alba, nasce come un’esperienza intensa in cui il pubblico veniva accompagnato dal sorgere del sole che illuminava lentamente la scena- dichiara Giuseppe Bisicchia- dove l’immensa galleria di personaggi, situazioni, storie e intrecci viene raccontata da Boccaccio con una presa diretta sulla realtà umana, viva e concreta”.





La vita degli uomini e delle donne, secondo il punto di vista laico, moderno e terrestre, scorre nelle dieci giornate, dominata da tre forze: amore, fortuna e denaro dove un gruppo di giovani affronta la peste rifugiandosi in un’Arcadia fuori dal tempo, condividendo racconti come forma di evasione e di crescita.

“Al di là dell’interpretazione critica sui vizi e i caratteri dell’epoca- continua Giuseppe Bisicchia- la regia privilegia un approccio umano, fondato sul contrasto tra comico e drammatico, elemento centrale di una messa in scena diversa dalla più nota versione cinematografica di Pier Paolo Pasolini con uno stile, che con alcuni apporti visivi contemporanei, richiama l’estetica medievale con scena a vista”.





La società del Decameron è un’umanità in pieno degrado dove i valori della religione, della famiglia e della fede creano amarezza, delusione e disincanto.

L’adattamento si sviluppa su tre piani narrativi distinti e include musiche originali eseguite dal vivo.

“Calandrino, Buffalmacco, Andreuccio, Lisabetta sono personaggi- continua Bisicchia – che vivono storie nelle quali si mescola il sesso e l’amore, la violenza alla dolcezza, la leggerezza all’amaro in bocca”.





Gli attori Daniele Virzì, Laura Accomando, Adriano Fichera, Giulia Epaminonda, Andrea Luvarà, Paola Bonaccorso, Sofia Bellia e Mario Mazzaglia faranno ridere e divertire, in un adattamento ricco di musiche e coreografie con una comicità capace di far viaggiare il pubblico da un’epoca all’altra totalmente rigenerati.

“L’augurio- conclude Giuseppe Bisicchia- è che lo spettacolo possa donare al pubblico la stessa meraviglia di quell’alba estiva”.

Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro culturale dedicato a Il Decameron, che tra riflessione e momenti performativi si terrà sabato 14 marzo alle 18.30 al Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola d’arte Buio in Sala, con il cast e gli allievi della scuola guidati da Graziana Spampinato.

