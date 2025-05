A molti anni di distanza da quel tragico 9 maggio 1978, la Compagnia Teatrale Tabula Rasa sceglie di raccontare e far rivivere la storia di Peppino Impastato attraverso lo spettacolo “Ascutatimi!!! Vi cuntu la storia di Pippinu Impastatu!”, scritto da Giuseppe Cultrera e con la regia di Giuseppe Pollicina.

Fondata nel 2015 da Giuseppe Cultrera e Gaetano Andriolo, la compagnia Tabula Rasa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro, valorizzando le radici della tradizione e promuovendo la cultura della legalità attraverso l’arte. In un percorso coerente con questo spirito, la compagnia sceglie di portare i propri lavori anche in territori difficili e in luoghi sequestrati alla mafia, offrendo testimonianza attiva e concreta del potere trasformativo del teatro.





Lo spettacolo, che rifiuta i toni didascalici e i cliché dei racconti antimafia, sceglie un linguaggio multimediale e coinvolgente. Attraverso video, immagini e canzoni dal vivo, “Ascutatimi!!!” riesce a catturare l’attenzione del pubblico di ogni età, in particolare quello giovanile, raccontando con fedeltà gli ultimi giorni di vita di Peppino: dalla sua attività con Radio Aut alla sua candidatura politica, in un contesto dominato dalla paura, dalla violenza e dal potere mafioso.

Il lavoro si concentra sul conflitto con il boss locale, don Turi (personaggio ispirato a Gaetano Badalamenti), interpretato dallo stesso Cultrera, che vede in Peppino una minaccia al suo potere. Accanto alla figura di Peppino (interpretato da Adriano Russo) emergono anche personaggi chiave come la madre Felicia Impastato (interpretata da Giusy Mirabile), coraggiosa e determinata nel portare avanti la memoria del figlio, e l’amico e compagno di lotta Salvo, interpretato dall’attore messinese Nino Catanese.





Completano il cast: Gaetano Andriolo nel ruolo di don Vito, Antonio Sergente nel ruolo del vigile urbano corrotto, Giulia Andriolo e Vanessa Maio nei panni di Maria e Stefana, collaboratrici di Peppino.

Gli interventi musicali dal vivo sono a cura del duo “Onde Sonike” con Lycia Rotina e Antonio Currò.

Le scenografie sono di Giuseppe La Rosa, i costumi, trucco e parrucco di Anna Mannino, la regia di Giuseppe Pollicina.

“Ascutatimi!!! Vi cuntu la storia di Pippinu Impastatu” è uno spettacolo che emoziona, informa e fa riflettere. Un invito forte e necessario a seminare memoria e speranza, affinché le nuove generazioni possano continuare il cammino di chi ha creduto nel cambiamento, anche a costo della propria vita.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 31 maggio alle 21.00 al Teatro Annibale Maria di Francia di Piazza Spirito Santo.

