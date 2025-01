Debutta in prima nazionale, venerdì 10 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo The Headlands – I luoghi della mente di Christopher Chen nell’adattamento e con la regia di Simone Ferrari & Lulu Helbæk, artisti cross mediali noti a livello internazionale per l’audacia e originalità delle loro creazioni.

Prodotto dal Biondo di Palermo in collaborazione con Folli.ia, lo spettacolo vede in scena attori cinesi e italiani: Shi Yang Shi, Joshua Maduro, Liyu Jin, Stefania Blandeburgo, Eletta Del Castillo, Francesco Sferrazza Papa, Antonio Alveario.

Alla realizzazione delle scene, ideate dagli stessi registi, ha collaborato Eleonora Peronetti, che firma anche i costumi, le luci sono di Pasquale Mari, le musiche di Teho Teardo, il progetto video di Leandro Summo, che si avvale dei contenuti realizzati da Marco Misheff.

The Headlands è un noir contemporaneo, che esamina la fallibilità della memoria, il nostro modo di relazionarci ad essa e le complesse dinamiche dell’immigrazione e dell’integrazione. Una storia rivolta ad un pubblico di tutte le età, che innesta elementi di true crime in un profondo esame psicologico e sociale, svelando come ciascuno di noi metta in discussione le storie che ci raccontiamo e la veridicità dei ricordi che custodiamo.

Legando i linguaggi del teatro e del cinema, lo spettacolo permette agli spettatori di esplorare gli eventi attraverso il prisma distorto della memoria, in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

Protagonista della storia è Henry (Joshua Maduro), un giovane investigatore dilettante appassionato di criminologia, il quale si propone di risolvere il caso più importante della propria vita: l’omicidio irrisolto di suo padre. Utilizzando i propri ricordi e le storie di famiglia che gli sono state raccontate da bambino mentre cresceva a San Francisco, Henry avvia un’indagine che si rivela un viaggio personale in un labirinto di segreti familiari e inganni, che svelano progressivamente un’insospettabile e inafferrabile verità.

Il testo, scritto dal drammaturgo sino-americano Christopher Chen, vincitore dell’Obie Award, esplora i modelli psicologici nascosti dietro complessi sistemi di potere. Chen mescola il naturalismo con il teatro dell’assurdo in strutture drammaturgiche caleidoscopiche.

Grazie all’approccio multidisciplinare di Simone Ferrari & Lulu Helbæk, che hanno al loro attivo un’ampia varietà di progetti, dagli spettacoli per il Cirque du Soleil alle cerimonie olimpiche, dal teatro alla TV (X Factor), dalle installazioni immersive al musical, The Headlands propone un’esperienza unica e sorprendente, tra musica, video e prosa, con un taglio fortemente cinematografico, uno spettacolo dal forte impatto visivo e dal grande coinvolgimento emotivo.

Ecco il calendario delle rappresentazioni al Teatro Biondo di Palermo (Sala Grande):

ven. 10 gen. ore 21.00

sab. 11 gen. ore 19.00

dom. 12 gen. ore 17.00

mar. 14 gen. ore 21.00

mer. 15 gen. ore 17.00

gio. 16 gen. ore 17.00

ven. 17 gen. ore 18.00

sab. 18 gen. ore 19.00

dom. 19 gen. ore 17.00

Per maggiori informazioni visitare la pagina ufficiale del sito disponibile al seguente link: https://www.teatrobiondo.it/events/the-headlands-i-luoghi-della-mente/

