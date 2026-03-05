Al Teatro Golden di Palermo il 20 marzo, alle ore 21.00, arriva “THE BEATLES LEGEND”, Spettacolo tributo al celebre quartetto di Liverpool, interpretato da The Beatbox, formazione acclamata a livello europeo.

“The Beatles Legend” è un’esperienza multimediale unica che fonde musica dal vivo, strumenti d’epoca, giochi di luce e spettacolari contributi video, trasportando il pubblico attraverso la straordinaria carriera dei Beatles. Lo spettacolo si articola in cinque quadri, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del leggendario quartetto di Liverpool. Ogni fase è accompagnata da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti, mentre i contributi video, proiettati su un grande schermo, arricchiscono la narrazione con immagini d’archivio, animazioni e filmati d’epoca. Questi elementi visivi trasformano il palco in una macchina del tempo, immergendo gli spettatori nelle atmosfere iconiche che hanno segnato un’era.

Sul palco, The Beatbox, riconosciuta come la migliore formazione beatlesiana in Europa, ricrea con straordinaria fedeltà i suoni e le emozioni che hanno reso immortali i Beatles. L’uso di strumenti originali dell’epoca e di costumi realizzati dagli stessi atelier che vestirono il quartetto originale contribuisce a una ricostruzione storica impeccabile.

Dai primi successi di “Please Please Me” fino alla maturità artistica di “The Long and Winding Road”, passando per brani epocali come “Come Together” e “Help!”, “The Beatles Legend” offre un viaggio emozionante nella musica e nel mito della band che ha rivoluzionato la storia del rock.

Un evento imperdibile per rivivere l’energia, la magia e il carisma dei Fab Four.

Biglietti disponibili su Ticketone

Info: Mauro Sposito

Web: www.thebeatboxbeatles.com

mail: ass.velvet.live@gmail.com

tel: +39.327.2844218

