Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo e, come di consueto, la Direzione artistica Pupella ripropone alcuni spettacoli della stagione appena trascorsa, mettendo in programma, per questo mese, due appuntamenti tutti da ridere con due commedie che hanno riscontrato notevole successo di pubblico. Si parte con “Sorelle per la pelle” che andrà in scena, per due week end, dal 14 al 22 ottobre, il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.

Sorelle nella vita ed in scena, Daniela e Lavinia Pupella, sono le protagoniste della commedia scritta da Lorenzo Pasqua, e che sul palco saranno insieme a Leonardo Campanella e Daniele Vespertino, per la regia di Maurizio Bologna.

Sorelle per la pelle

Spettacolo a tratti comico e a tratti riflessivo, vede in scena due sorelle, Luisa e Francesca, gemelle siamesi, figlie di un palermitano e di una francese, che condividono a 360 gradi la loro vita, essendo unite, o meglio “attaccate” nel vero senso della parola, per “la pelle” appunto; le due gemelle sono eterozigote, una, nella vita, fa la centralinista erotica mentre l’altra realizza bambole, la prima ha un fidanzato ipovedente, mentre la seconda, nel corso della storia, si fidanzerà col proprietario dell’appartamento in cui le due sorelle vivono. Luisa e Francesca vorrebbero dividersi, ma al contempo hanno paura di come potrebbe essere la loro vita da “staccate”, e poi hanno anche due caratteri molto diversi, Francesca è dolce e gentile, mentre Luisa è piuttosto sfacciata. Tra gag che si susseguono, la trama va avanti e, ad un certo punto, si compie la tanto attesa e temuta divisione. Inizia così per loro un nuovo percorso, ma ce la faranno a proseguire le loro vite ognuna separata fisicamente dall’altra?

Il prossimo appuntamento che anticipa il Cartellone 2023-2024 del teatro Sant’Eugenio sarà con “Spose consumate” che andrà in scena, sempre per due fine settimana (sabato e domenica), dal 28 ottobre al 5 novembre.

DATE E ORARI – SORELLE PER LA PELLE

Sabato 14 ottobre | ore 21

Domenica 15 ottobre | ore 18

Sabato 21 ottobre | ore 21

Domenica 22 ottobre | ore 18

Costo del biglietto: euro 15, ridotto euro 13 (fuori abbonamento).

Produzione: Teatro Sant’Eugenio – direzione artistica Pupella.

Info e prenotazioni: 091.6710494 | 347.6567725

http://www.teatrosanteugenio.it

(Credit foto: Atelier fotografico Calabrese)

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/10/2023

Data Fine: 22/10/2023

Ora: 21:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 15.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.