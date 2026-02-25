Prenderà il via il 6 marzo, per concludersi il 6 giugno, la quarta edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi”, presieduta da Milena Imbornone, in collaborazione con il Comune di Misiliscemi e con la partecipazione della Libreria del Corso, di Giunti al Punto di Trapani e della Mondadori di Marsala.

L’evento culturale, che fa parte della rete dei Festival e delle rassegne della provincia di Trapani, si propone ancora una volta come veicolo di crescita del territorio e comprende sei appuntamenti inseriti in cartellone che si svolgeranno, come da tradizione, in forma itinerante tra i bagli, con il duplice scopo di valorizzare anche le caratteristiche e le bellezze del luogo.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Pro Loco Misiliscemi APS e con l’UNPLI e, da marzo a giugno, animerà alcuni tra i luoghi più suggestivi del territorio.

La rassegna, che si conferma un appuntamento di riferimento per la promozione della lettura e del dialogo tra autori e pubblico, si svolgerà secondo il seguente programma, con incontri che inizieranno tutti alle ore 18:

Il 6 marzo, a Villa Immacolatella, Enrico Galiano presenterà “Quel posto che chiami casa”. Il 27 marzo, presso Baglio Elena, Maria Teresa Coraci presenterà “Venivamo da un sogno”. Il 10 aprile, all’Agriturismo Vultaggio, Anna Martano presenterà “Veli di zucchero, dolci e badie di Sicilia”, con cooking show dello chef Rosy Napoli. Il 14 maggio, nuovamente a Baglio Elena, Nino De Vita presenterà “Noi ci ricorderemo”. Il 21 maggio, all’Agriturismo Vultaggio, Viola Ardone presenterà “Tanta ancora vita”. Il 6 giugno, presso Il Baglio LiberaMeLiberaTutti, Alaa Faraj presenterà “Perché ero ragazzo”, con gli interventi della prof.ssa Alessandra Sciurba e di Giorgia Linardi.

«La nostra Associazione è nata con l’obiettivo di promuovere la cultura nel territorio, ponendo al centro la lettura come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva. Crediamo che leggere significhi allenare il pensiero critico e imparare a guardare la realtà con maggiore profondità. In un tempo segnato da ritmi sempre più frenetici, i libri ci offrono uno spazio di riflessione e confronto, permettendoci di apprezzare ciò che spesso sfugge nella quotidianità. Attraverso questi incontri vogliamo costruire occasioni di dialogo e partecipazione, convinti che la cultura sia uno strumento essenziale per rafforzare il senso di comunità», dichiara Milena Imbornone, presidente dell’Associazione Misiliscemi.

«“Bagli Narranti” rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità. Attraverso la cultura e la lettura rafforziamo il senso di appartenenza e promuoviamo l’identità del nostro territorio», afferma il sindaco Salvatore Tallarita. «Questa rassegna, giunta alla quarta edizione, dimostra come Misiliscemi sia un Comune capace di offrire occasioni di crescita culturale e di attrarre personalità di rilievo nel panorama nazionale».

L’Assessora alla Cultura, Barbara Mineo, aggiunge: «La lettura è uno strumento fondamentale di dialogo e inclusione. Con “Bagli Narranti” valorizziamo i nostri luoghi simbolo, trasformandoli in spazi vivi di confronto e partecipazione. Ringraziamo l’Associazione Misiliscemi e tutti i partner che, con impegno e passione, rendono possibile un calendario di appuntamenti di alto profilo culturale».

A dialogare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale; gli incontri saranno introdotti da Antonella Scaduto. La rassegna prevede inoltre la partecipazione di Francesco De Filippi con la rubrica “La domanda di Francesco”.

“Bagli Narranti” nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio di Misiliscemi attraverso la cultura, trasformando i bagli e le dimore storiche in luoghi di incontro e confronto, in cui la parola scritta diventa strumento di crescita collettiva e condivisione.

