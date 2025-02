ERSU Palermo, in collaborazione con l’Associazione Kleis, apre le iscrizioni per gli studenti della Sicilia occidentale (frequentanti le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica) alla Scuola di Teatro di Salvo Piparo – “Teatro per non attori”: un laboratorio rivolto a studentesse e studenti e a tutte le persone interessate a mettersi in gioco attraverso il linguaggio teatrale.





Il laboratorio – rientrante nell’ambito dell’ERSU Festival 2024/25 deliberato dal C. di A. dell’ERSU – mira a recuperare la memoria collettiva dell’ultimo ventennio, rafforzando il concetto di “sicilianeità” attraverso il linguaggio popolare, frutto dell’incontro tra culture diverse. La Scuola di Teatro sarà un luogo di condivisione e confronto, in cui tutti i partecipanti potranno riscoprire le proprie radici, superando le barriere imposte da un’era dominata dai social e dalla comunicazione superficiale.





Periodo di svolgimento e durata

Le attività del laboratorio avranno inizio a marzo 2025 e si concluderanno indicativamente in giugno 2025: 32 incontri, con cadenza settimanale per due giorni a settimana.





Contenuti del laboratorio

Sarà un’esperienza immersiva nella tradizione teatrale siciliana e nel racconto popolare, con particolare attenzione a: tecniche di improvvisazione teatrale; uso della voce e del corpo sulla scena; costruzione del personaggio e narrazione orale; studio del linguaggio popolare e delle sue contaminazioni culturali; messa in scena finale con restituzione pubblica del lavoro svolto.

Al termine del percorso, le/i partecipanti avranno acquisito strumenti di base per la performance teatrale, l’espressività corporea e vocale, oltre a una maggiore consapevolezza della tradizione narrativa siciliana.





Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14,00 di giorno giovedì 20 febbraio 2024 e saranno selezionati dall’Associazione Kleis 25 partecipanti tra i richiedenti.

Studentesse e studenti universitari o AFAM: avranno priorità nell’iscrizione, che dovrà essere effettuata gratuitamente tramite il modulo disponibile sul sito web e sui canali social dell’ERSU, oppure attraverso il link https://forms.gle/Zf768cVmbadedVDp6

Altre persone interessate: potranno aderire al laboratorio formalizzando l’iscrizione, anch’essa gratuita, tramite il modulo dedicato, disponibile sul sito web e sui canali social dell’ERSU, oppure attraverso questo link https://forms.gle/2R8LnK1KvVCbkeDJ7





Attestato di partecipazione

A chi frequenterà almeno il 70% degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione congiunto ERSU Palermo-Associazione Kleis. È stata richiesta anche l’attivazione di CFU.





Obiettivi del laboratorio, Obiettivi specifici, Obiettivi trasversali:

trasmettere il patrimonio artistico e culturale siciliano; rafforzare il senso di appartenenza alla propria terra; contrastare stereotipi e pregiudizi attraverso l’arte e la narrazione teatrale; creare uno spazio di confronto tra diverse identità culturali e sociali; avvicinare gli studenti e le studentesse alle istituzioni, porre il racconto come atto di libertà; essere disponibili a un confronto di idee; sviluppare la fantasia, la capacità di osservazione e la creatività; conoscere e comprendere i linguaggi verbali e non verbali e saperli utilizzare; acquisire la capacità di comprendere e valutare i fatti storici ed i fenomeni sociali; essere consapevoli che la diversità equivale a ricchezza umana.





Per maggiori informazioni: Ufficio Attività Culturali di ERSU Palermo – Responsabile dott.ssa Angela Piraino – Email: ufficio.cultura@ersupalermo.it – Tel. 091 654 5939 – cell. 339 876 5366

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.