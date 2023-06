Al via il 18esimo congresso regionale dei medici di famiglia SIMG

di Press Service

22/06/2023

“Il futuro della medicina generale tra nuovo umanesimo, riforma del territorio e nuove tecnologie”: è il titolo della 18esima edizione del congresso regionale della Simg (la Società italiana dei medici di medicina generale) che torna a Palermo dopo 11 anni. L’appuntamento è a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici di Palermo, dal 23 (a partire dalle ore 14) al 25 giugno 2023.

Si punta a una riscrittura di ruolo, compiti, metodi e responsabilità dei medici di medicina generale, al centro di un profondo processo di trasformazione che riguarda sia l’attività clinica che gli aspetti gestionali e burocratici della professione.

Nel corso della tre giorni, si parlerà di ricambio generazionale e di nuovi farmaci da poco affidati alla responsabilità clinica e prescrittiva dei medici di famiglia, alcuni dei quali da somministrare ai pazienti affetti da Covid-19 in modo pressoché esclusivo per evitare in tempi brevi la progressione della malattia.

Si parlerà di telemedicina, Case di salute e Ospedali di comunità, e di integrazione pluriprofessionale con le altre componenti del territorio: dagli specialisti ambulatoriali e i laboratori, ai servizi di prevenzione e di assistenza domiciliare. Spazio anche alle sessioni pratiche.

A presiedere il congresso Claudio Cricelli e Luigi Spicola (responsabile scientifico dell’evento) coadiuvati dai past president Ignazio Morgana, Luigi Galvano e Umberto Alecci, da un comitato scientifico presieduto da Salvatore Pasqualetto e da un comitato organizzativo presieduto da Francesco Magliozzo.

Il coordinatore nazionale Simg per i congressi regionali è rappresentato da Damiano Parretti.

Il programma del congresso https://regionali.simgvirtualcongress.it/simg-sicilia-2023-programma/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.