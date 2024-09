Il nucleo dell’evento, che quest’anno taglia il traguardo della quinta edizione e ha la direzione artistica di Francesco Torre, riguarda le proiezioni del concorso nazionale di cortometraggi che saranno votati dai circa 1.700 allievi coinvolti.

26 settembre – Torna il Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini, con un’identità elaborata sulla scorta del concetto di “edutainment” e proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi, produzioni.

L’evento, che quest’anno taglia il traguardo della quinta edizione e si sviluppa nelle tre principali province siciliane (Palermo, Catania e Messina), coinvolge studenti delle scuole primarie e della secondaria di primo grado.

La prima parte del progetto, che prevede attività di formazione per 13 classi della scuola “Aristide Gabelli” della Zisa di Palermo, è iniziata nella giornata di ieri e, per oltre 3 mesi, vedrà gli studenti impegnati con l’esplorazione di macchine ottiche, laboratori didattici e visione di classici della storia del cinema, fino al momento conclusivo con la realizzazione di video-recensioni e un cine-fumetto.

Il nucleo del progetto, però, riguarda le proiezioni del concorso nazionale di cortometraggi e i giudici saranno proprio gli allievi di queste scuole. Quest’anno, per la prima volta, sono previsti due target di età: Kids Club per gli studenti della scuola primaria e Teens Club per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.



I corti in concorso saranno proiettati a partire dalla prossima settimana all’interno delle scuole partner (16 plessi scolastici nei territori di Palermo, Catania e Messina) e i 1.700 studenti coinvolti con il loro voto decreteranno i vincitori delle due sezioni in una cerimonia di premiazione che si terrà al Cinema Lux di Messina domenica 27 ottobre a conclusione di un evento di tre giorni dedicato ai bambini con proiezioni, anteprime, eventi live e animazione.



“La rete di scuole e partners pubblici e privati cresce di anno in anno ma il concept alla base de ‘Il Cineclub dei Piccoli’ rimane lo stesso: educare divertendo. I nostri ragazzi sono al centro del progetto in ogni fase, sempre coinvolti in modo anche pratico e diretto in attività semplici ma sorprendenti, abbinate a momenti divulgativi e di approfondimento. Vedere è capire. Tramite le proiezioni si apprende il linguaggio delle immagini in movimento e si stimola il senso critico, facendo squadra e collaborando per un progetto comune”, spiega Francesco Torre che è operatore di educazione all’immagine riconosciuto dal Ministero della Cultura e responsabile scientifico di questo progetto realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito.



Il Cineclub dei Piccolo è realizzato in collaborazione con Direzione Didattica “Aristide Gabelli” di Palermo, IFFS – International Federation of Film Societies, Cineforum Orione. Elaborazione grafica della locandina Barbara Trimboli, foto e video di Vincenzo Sapienza.



