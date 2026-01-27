L’associazione L’AltraSciacca, in sinergia con Futuris e Record Eventi, annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni per il contest “SciacCarnevale in vetrina”, un’iniziativa nata per rendere omaggio alla secolare tradizione del Carnevale di Sciacca coinvolgendo direttamente il cuore pulsante delle attività produttive locali. L’obiettivo principale del concorso è quello di stimolare la creatività degli esercenti affinché contribuiscano a rendere l’atmosfera cittadina ancora più accogliente e festosa, trasformando le vetrine in vere e proprie installazioni artistiche capaci di catturare l’essenza della manifestazione.





Il contest è gratuito aperto a tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale di Sciacca che dispongono di una vetrina su strada, senza alcuna distinzione di categoria merceologica. I commercianti che desiderano mettersi in gioco hanno tempo fino al 7 febbraio 2026 per formalizzare la propria iscrizione attraverso l’apposito modulo online. Una volta iscritti, i partecipanti dovranno ultimare il proprio allestimento entro l’11 febbraio 2026, assicurandosi che resti visibile al pubblico almeno fino al 22 febbraio.

La valutazione sarà affidata a una giuria composta dagli organizzatori e da esperti del settore, che entro il 14 febbraio giudicheranno la qualità tecnica, l’impatto visivo e l’aderenza creativa al tema proposto. Al primo classificato verrà assegnato un manufatto artistico in ceramica e verrà offerta un’importante vetrina pubblicitaria gratuita all’interno del circuito ufficiale della sfilata durante i giorni di festa.





L’iniziativa prende spunto dall’esperienza dello scorso anno, durante la quale la stessa associazione aveva fornito direttamente le fotografie storiche da esporre nelle vetrine; quest’anno, invece, si è scelto di fare un passo in avanti volendo rendere protagonisti gli stessi commercianti, lasciando spazio alla loro personale interpretazione e inventiva. Questa attività rientra nel più ampio cartellone degli eventi collaterali che l’Associazione L’AltraSciacca, in qualità di media partner ufficiale della festa, sta predisponendo per l’edizione 2026.

Il bando completo su https://www.laltrasciacca.it/2026/01/26/al-via-il-contest-sciaccarnevale-in-vetrina-la-creativita-dei-commercianti-protagonista-del-carnevale-di-sciacca-2026/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.