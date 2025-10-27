E’ iniziato, con la prima lezione, il corso di iniziazione alla vela, promosso dalla Lega Navale di Riposto. Sono 11 i partecipanti, che hanno provato l’ebbrezza della navigazione a vela, iniziando a conoscere i primi rudimenti della vela. Le lezioni si tengono a bordo delle barche della legalità della locale sezione di Lni di Riposto.

Il corso si svolgerà in 5 incontri e si concluderà con una piccola regata per mettere alla prova le conoscenze acquisite. Gli istruttori sono: Giuseppe Pulvirenti, Alessandro Magrì, Mario Turco e Gaetano Cannizzo.





Il corso riveste un’importanza significativa da un punto di vista formativo, educativo, sociale e ambientale. Introduce i partecipanti ai fondamenti della navigazione a vela, insegna regole di sicurezza, promuove l’autonomia, la prontezza alla navigazione. La vela è una disciplina che vive del vento e del mare, quindi stimola al rispetto della natura e della risorsa mare. I corsi diventano occasione per diffondere la cultura di un mare pulito e sostenibile, incentivando la collaborazione tra i velisti, spirito di squadra, solidarietà, disciplina e fiducia reciproca.

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

