Presenti 5 Atenei stranieri (Belgio, Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna)

AL VIA IL XXI PALIO D’ATENEO 2026 L’OLIMPIADE UNIVERSITARIA GOLIARDICO-SPORTIVA

Si svolgerà mercoledì 13 maggio alle ore 11.30 nell’Aula magna del Rettorato (Palazzo centrale – piazza Università), la conferenza stampa di presentazione della 21° edizione del Palio d’Ateneo, alla presenza del magnifico Rettore Enrico Foti, del presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, della prorettrice dell’Ateneo Lina Scalisi, del sindaco di Catania Enrico Trantino e di Giuseppe Musumeci, delegato del Rettore alla presidenza del Comitato per lo Sport di Unict, che illustreranno l’appuntamento atteso dagli studenti universitari, diventato ormai patrimonio della città.

Dal 13 al 15 maggio torna il Palio d’Ateneo con tutto il suo fascino e la sua goliardia agonistica per dare agli studenti universitari tre giorni di divertimento tra giochi e sport. La “Olimpiade universitaria” si svilupperà come da tradizione in tre luoghi iconici della città di Catania quali il centro storico (nel tratto di via Etnea dalla Villa Bellini a piazza Università), il villaggio turistico Le Capannine sul lungomare Kennedy e la Cittadella Universitaria (via Santa Sofia).

Per consentire agli studenti una serena partecipazione, l’Università ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 di mercoledì 13 maggio, e per le intere giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

PALIO D’ATENEO 2026, IL CONNUBIO CON UNICT E LE CONSOLIDATE COLLABORAZIONI

L’evento rappresenta l’indissolubile legame tra la massima istituzione accademica e la polisportiva catanese. Il connubio tra l’Università di Catania, Radio Zammù e il CUS – Centro universitario sportivo -, vedrà la partecipazione di tutti i dipartimenti dell’Ateneo suddivisi in 13 squadre che nel corso delle 42 competizioni goliardico-sportive di 24 discipline, cercheranno di spodestare i detentori del titolo 2025 aggiudicato da Medicina, nell’eterna contesa con Ingegneria.

A detta degli studenti che lo hanno già vissuto, il Palio è il “momento più bello ed emozionante dell’anno accademico”, è “festa, condivisione, energia”, è “l’evento che unisce sport e passione”, ed ancora, “è la competizione sportiva dove chi non vince, non viene giudicato perché lo spirito è improntato sulla goliardia e sulla sana e allegra rivalità”.

Il Palio d’Ateneo è l’immancabile appuntamento della primavera universitaria catanese. La sua risonanza oltrepassa i confini cittadini e nazionali vista la partecipazione degli studenti provenienti dalle province della Sicilia orientale e anche da Paesi stranieri. L’Università di Catania, infatti, fa parte delle EUNICE – European University for Customised Education nell’ambito dell’European Universities, le alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l’Unione Europea, stipulate a beneficio di studenti, docenti, enti pubblici e imprese.

Grazie alla consolidata collaborazione fra CUS Catania e l’Ateneo cittadino, anche quest’anno all’interno del Palio d’Ateneo si svolgerà il Palio EUNICE giunto alla terza edizione, a cui parteciperanno studenti provenienti da 6 Atenei europei: Université de Mons (Belgio), University of Vaasa (Finlandia), Poznan University of Technology (Polonia), Polytechnic Institute of Viseu (Portogallo), Universidad de Cantabria (Spagna) e naturalmente l’Università di Catania (per l’Italia).

Il Palio d’Ateneo trae la sua forza dalla condivisione e dal fare rete. Nascono così i patrocini delle istituzioni pubbliche: l’ARS Assemblea Regionale Siciliana attraverso il presidente Gaetano Galvagno, l’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, e il Comune di Catania. Le presenze di AIRC e Petali di Ricerca evidenziano la natura etica propria del CUS Catania.

Ma anche godere della presenza di società sempre più partecipi: Asec Trade, Fce e Amts nelle figure rispettivamente del presidente Maria Pagano, del direttore generale Salvatore Fiore e del presidente Salvatore Vittorio. Presenti pure Sac, Confindustria Catania, Sidra, Codacons Sicilia.

Il Palio è anche beneficiare del fattivo supporto dei partner operanti nel territorio locale quali Strano, SIFI, Facile.it, Katanè Auto, Decathlon, Tomarchio, Rinascente, Bruno Euronics, Nü Doganae e il villaggio turistico Le Capannine, sono la prova evidente della bellezza del Palio, un progetto targato CUS Catania in collaborazione con l’Università.

LA SFILATA DEI DIPARTIMENTI APRIRÀ UFFICIALMENTE I GIOCHI

La sfilata dei vari Dipartimenti prevista alle ore 15.00 di mercoledì 13 maggio con raduno e partenza degli studenti in via Etnea – all’altezza dell’ingresso principale della Villa Bellini – con arrivo in piazza Università alle ore 17.00, sarà l’ufficiale apertura della 21° edizione del Palio d’Ateneo a cui seguiranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del CUS e delle autorità locali.

Dalle 17.30 l’avvio delle prime gare in programma tutte con formazioni miste: gara podistica 1200 mt e gara podistica Eunice; i tornei di calcio balilla, calcio balilla Eunice e Nutrigame, limbo e limbo Eunice.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

Dal 13 al 15 maggio, tornei in tre luoghi iconici della città (via Etnea, Capannine e Cittadella universitaria) Sospese le attività didattiche

Presenti 5 Atenei stranieri (Belgio, Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna)

AL VIA IL XXI PALIO D’ATENEO 2026 L’OLIMPIADE UNIVERSITARIA GOLIARDICO-SPORTIVA

Si svolgerà mercoledì 13 maggio alle ore 11.30 nell’Aula magna del Rettorato (Palazzo centrale – piazza Università), la conferenza stampa di presentazione della 21° edizione del Palio d’Ateneo, alla presenza del magnifico Rettore Enrico Foti, del presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, della prorettrice dell’Ateneo Lina Scalisi, del sindaco di Catania Enrico Trantino e di Giuseppe Musumeci, delegato del Rettore alla presidenza del Comitato per lo Sport di Unict, che illustreranno l’appuntamento atteso dagli studenti universitari, diventato ormai patrimonio della città.

Dal 13 al 15 maggio torna il Palio d’Ateneo con tutto il suo fascino e la sua goliardia agonistica per dare agli studenti universitari tre giorni di divertimento tra giochi e sport. La “Olimpiade universitaria” si svilupperà come da tradizione in tre luoghi iconici della città di Catania quali il centro storico (nel tratto di via Etnea dalla Villa Bellini a piazza Università), il villaggio turistico Le Capannine sul lungomare Kennedy e la Cittadella Universitaria (via Santa Sofia).

Per consentire agli studenti una serena partecipazione, l’Università ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 di mercoledì 13 maggio, e per le intere giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

PALIO D’ATENEO 2026, IL CONNUBIO CON UNICT E LE CONSOLIDATE COLLABORAZIONI

L’evento rappresenta l’indissolubile legame tra la massima istituzione accademica e la polisportiva catanese. Il connubio tra l’Università di Catania, Radio Zammù e il CUS – Centro universitario sportivo -, vedrà la partecipazione di tutti i dipartimenti dell’Ateneo suddivisi in 13 squadre che nel corso delle 42 competizioni goliardico-sportive di 24 discipline, cercheranno di spodestare i detentori del titolo 2025 aggiudicato da Medicina, nell’eterna contesa con Ingegneria.

A detta degli studenti che lo hanno già vissuto, il Palio è il “momento più bello ed emozionante dell’anno accademico”, è “festa, condivisione, energia”, è “l’evento che unisce sport e passione”, ed ancora, “è la competizione sportiva dove chi non vince, non viene giudicato perché lo spirito è improntato sulla goliardia e sulla sana e allegra rivalità”.

Il Palio d’Ateneo è l’immancabile appuntamento della primavera universitaria catanese. La sua risonanza oltrepassa i confini cittadini e nazionali vista la partecipazione degli studenti provenienti dalle province della Sicilia orientale e anche da Paesi stranieri. L’Università di Catania, infatti, fa parte delle EUNICE – European University for Customised Education nell’ambito dell’European Universities, le alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l’Unione Europea, stipulate a beneficio di studenti, docenti, enti pubblici e imprese.

Grazie alla consolidata collaborazione fra CUS Catania e l’Ateneo cittadino, anche quest’anno all’interno del Palio d’Ateneo si svolgerà il Palio EUNICE giunto alla terza edizione, a cui parteciperanno studenti provenienti da 6 Atenei europei: Université de Mons (Belgio), University of Vaasa (Finlandia), Poznan University of Technology (Polonia), Polytechnic Institute of Viseu (Portogallo), Universidad de Cantabria (Spagna) e naturalmente l’Università di Catania (per l’Italia).

Il Palio d’Ateneo trae la sua forza dalla condivisione e dal fare rete. Nascono così i patrocini delle istituzioni pubbliche: l’ARS Assemblea Regionale Siciliana attraverso il presidente Gaetano Galvagno, l’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, e il Comune di Catania. Le presenze di AIRC e Petali di Ricerca evidenziano la natura etica propria del CUS Catania.

Ma anche godere della presenza di società sempre più partecipi: Asec Trade, Fce e Amts nelle figure rispettivamente del presidente Maria Pagano, del direttore generale Salvatore Fiore e del presidente Salvatore Vittorio. Presenti pure Sac, Confindustria Catania, Sidra, Codacons Sicilia.

Il Palio è anche beneficiare del fattivo supporto dei partner operanti nel territorio locale quali Strano, SIFI, Facile.it, Katanè Auto, Decathlon, Tomarchio, Rinascente, Bruno Euronics, Nü Doganae e il villaggio turistico Le Capannine, sono la prova evidente della bellezza del Palio, un progetto targato CUS Catania in collaborazione con l’Università.

LA SFILATA DEI DIPARTIMENTI APRIRÀ UFFICIALMENTE I GIOCHI

La sfilata dei vari Dipartimenti prevista alle ore 15.00 di mercoledì 13 maggio con raduno e partenza degli studenti in via Etnea – all’altezza dell’ingresso principale della Villa Bellini – con arrivo in piazza Università alle ore 17.00, sarà l’ufficiale apertura della 21° edizione del Palio d’Ateneo a cui seguiranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del CUS e delle autorità locali.

Dalle 17.30 l’avvio delle prime gare in programma tutte con formazioni miste: gara podistica 1200 mt e gara podistica Eunice; i tornei di calcio balilla, calcio balilla Eunice e Nutrigame, limbo e limbo Eunice.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.