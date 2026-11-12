Tutto pronto per la 15ª edizione di SposinLove, la manifestazione di riferimento per il settore wedding nel Mezzogiorno organizzata da Eurofiere. Da giovedì 12 a domenica 15 novembre 2026, gli spazi di SiciliaFiera a Misterbianco accoglieranno future coppie e professionisti per quattro giornate dedicate alle novità, alla moda e alle tendenze per il giorno delle nozze. Il via ufficiale si terrà giovedì 12 novembre alle ore 16:00 con la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e del presidente di Eurofiere, Alessandro Lanzafame.





Tra i momenti principali in programma la presenza di Ignazio Moser, ospite d’eccezione in passerella per il brand Versali. Venerdì 13 novembre spazio alla formazione, alla creatività e al sociale con gli appuntamenti curati dall’Academy by Orazio Tomarchio insieme a La Truccheria Cherie, seguiti dalla tradizionale Notte Bianca con apertura prolungata fino alle 22:00 tra musica ed eventi speciali. Il fine settimana vedrà inoltre lo svolgimento del talk “Codice Sposi” (sabato 14, ore 11:00) e un ricco calendario di sfilate presentate da Ruggero Sardo nella giornata di sabato 14 e da Desirèe Ferlito in quella di domenica 15.

Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

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