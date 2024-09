Al via la 16esima edizione del My Way Festival che apre i battenti dal 14 al 15 settembre 2024, voluto fortemente dalla amministrazione comunale di Lercara Friddi, paese di origine della famiglia di Frank Sinatra. Lercara Friddi oggi, oltre alle innumerevoli testimonianze archeologiche, come il sito sicano del Colle Madore o il parco archeologico delle zolfare, può vantare un forte legame con una delle voci più conosciute al mondo del ventesimo secolo, Frank Sinatra.

Con la direzione artistica di Gaetano Castiglia, l’organizzazione generale è dell’Assosciazione Life & Art Promotion, patrocinato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dall’Assessorato delle Autonomie locali e delle funzioni pubbliche della Regione Siciliana e attuato dall’amministrazione comunale di Lercara Friddi.

Il sipario si apre con l’inaugurazione il 14 settembre alle ore 21.30 a Piazza Abate Romano con il concerto della famosa artista internazionale Sarah Jane Morris e Antonio Forcione che sono impegnati in un tour mondiale per promuovere il lancio del loro album realizzato in collaborazione: ‘Compared to What’. Ognuno dei componenti di questo duo è stato paragonato a una notevole serie di geni musicali, tra cui Janis Joplin e Tom Waits (dal punto di vista vocale), ma anche Jimi Hendrix (dal punto di vista musicale) – un paragone di cui Antonio va molto orgoglioso. Viene in mente anche Django Reinhardt. In verità, Sarah-Jane e Antonio sono grandi artisti di per sé. Unendo le loro energie, hanno un pubblico comune in Italia, Gran Bretagna e in tutto il resto del mondo. Insieme, ampliano l’ambito in cui ognuno di loro è apprezzato, dando ai loro fans di lunga data la possibilità di conoscerli in una dimensione nuova e attraendo contemporaneamente nuovo pubblico con l’intensità e il talento artistico della loro particolare unione. ‘Compared to What’ è il risultato di una fruttuosa e variegata collaborazione nella stesura dei brani che spaziano da attuali questioni sociali a canzoni dall’emotività travolgente, e include le hit più note del recente passato di Sarah-Jane e nuovi brani in cui Antonio aggiunge la sua risposta artistica. Arricchiscono l’album anche un tocco di ironia, canzoni d’amore ed alcune cover memorabili, in particolare quelle di Stevie Wonder e Bob Dylan. Il sodalizio artistico raggiunge picchi di grande bellezza musicale grazie al particolare virtuosismo di Antonio con la chitarra e alla leggendaria voce di Sarah-Jane, ora più finemente persuasiva che mai, con immutata estensione e potenza. Si tratta di una collaborazione vincente tra due dei musicisti più originali e talentuosi della scena musicale internazionale.

La Stampa dice di entrambi “…Una voce che può provocare brividi di passione e di piacere…Quando sale altissima, quando scende in picchiata, sensuale e sofisticata, questa voce è più di uno stile, è una forza della natura…ballata malinconica, standard soul o fosco blues, il messaggio resta lo stesso: passione umana con una voce stupefacente.” Neil Spencer, The Observer, su Sarah Jane Morris “…Un musicista di reputazione mondiale, energico e dotato di una tecnica invidiabile, porta la chitarra a nuovi livelli espressivi, combinando la sua potenza melodica con drammatici effetti percussivi.

Il My Way Festival 24 continua il 15 settembre con un altro grande artista Walter Ricci, che si esibirà sempre alle ore 21.30 con il concerto Naples Jazz. Oltre alle performances musicali, il Festival si arricchisce anche di momenti culturali con un fitto programma tra cui il workshop “Quando la fotografia amplifica la musica…” realizzato dal famoso fotografo Arturo Di Vita che sull’iniziativa dichiara “La fotografia musicale è uno dei rami della fotografia più affascinanti e sconosciuti. È anche un ambito in cui è facile imbattersi in errori di protocollo o di realizzazione. Nell’industria musicale, la fotografia riveste un ruolo fondamentale: dalla realizzazione delle cover, ai video, ai poster, ai tour book in cui si seguono gli artisti nel loro backstage e nell’intimità dei dietro le quinte. Tutti gli ultimi studi condotti da Paul Ekman e Wallace V. Friesen, esperti in mimica facciale, hanno portato alla conclusione che particolari espressioni facciali sono associate universalmente a particolari emozioni, confermando così la teoria di Darwin. Queste espressioni in fotografia diventano de veri e propri amplificatori del messaggio sonoro, visibili solo per attimi ma che se fotografate ne restituiscono tutta la potenza evocativa. La fotografia, nella storia recente della musica, ha un enorme valore sia artistico che culturale. È tuttavia, considerata da molti un hobby, una passione a cui si da poca importanza spesso proprio da chi organizza eventi. Le fotografie musicali “live” in realtà sono la memoria lunga degli eventi artistici, quella memoria che finito il suono delle note rimane per sempre. Sì, perché i fotografi musicali a loro volta hanno scritto la storia”.

Programma eventi culturali

Sabato 14 settembre ora 18:00 Museum Frank Sinatra – “Quando la fotografia amplifica la musica”, workshop a cura di Arturo Di Vita

Domenica 15 settembre ore 18:00 Casa Sinatra – 2a Edizione “Dolce Frank” a cura della Fondazione Frank Sinatra per Lercara

Sabato 14 e Domenica 15 Museum Frank Sinatra – Visite Guidate a cura della Pro-Loco di Lercara

Via Regina Margherita “La strada delle origini” – Luminarie e filodiffusione a cura della Fondazione Frank Sinatra per Lercara

Luogo: Lercara Friddi

