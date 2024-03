E’ tutto pronto per la seconda edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik di Erice.

L’evento culturale, che fa parte della rete dei Festival e delle rassegne della provincia di Trapani, prenderà il via il 9 marzo e si concluderà il 14 giugno; undici gli appuntamenti in cartellone, tra i quali anche un incontro realizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale.

Soddisfatti il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’assessora alle politiche culturali, Barbara Mineo, per la realizzazione della seconda edizione che propone autrici e autori di spessore con tematiche di grande interesse per il pubblico dei lettori.

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, la Rassegna torna con una serie di incontri di lettura ancora una volta in forma itinerante tra i bagli presenti nel territorio, con il duplice scopo di valorizzare anche le caratteristiche e le bellezze del luogo. A conversare con autrici e autori saranno i giornalisti Jana Cardinale e Maurizio Macaluso; lo stesso Macaluso, inoltre, sarà anche tra gli autori del cartellone, con il nuovo libro pubblicato da Margana Edizioni.

Le letture saranno curate dalla professoressa Antonella Scaduto.

Questo il calendario di appuntamenti, che prenderanno il via tutti alle ore 18:

Sabato 9 marzo, Agriturismo Vultaggio, LEOLUCA ORLANDO con “Enigma Palermo”

Venerdì 15 marzo, Baglio Sanacore, ALESSANDRA TURRISI E ROBERTO PUGLISI con “Ti posso chiamare fratello?”

Giovedì 21 marzo, Villa Immacolatella, MAURIZIO MACALUSO con “Buonanotte Totò”

Domenica 7 aprile, Baglio Elena, UGO BARBARA con “I Malarazza”

Venerdì 19 aprile, Baglio Sanacore, DONATELLA DIPIETRANTONIO con “L’età fragile”

Venerdì 3 maggio, Agriturismo Vultaggio, LEONARDO TORRE con “Alice nel paese oscuro” – con la collaborazione della Consulta Giovanile Comunale

Giovedì 9 maggio, Baglio Elena, GIAMPIERO MONTANTI con “Sono io che vi chiamo”

Sabato 18 maggio, Agriturismo Vultaggio, MARIAGRAZIA ZACCAGNINO con “Sono io Elisa Claps”

Giovedì 23 maggio, Baglio Fontanasalsa GIULIO CAVALLI con “I mangiafemmine”

Mercoledì 5 giugno, Baglio Elena, GABRIELLA EBANO con “Madera”.

Venerdì 14 giugno, Baglio Sanacore, ANTONELLA MARASCIA con “Desiata”.





