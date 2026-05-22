Settimana Europea Geoparks: Appuntamenti per il 23 Maggio

In occasione della XXIª edizione della Settimana Europea Geoparks, il Parco delle Madonie si anima con una giornata ricca di cultura, natura e tradizioni. Un viaggio attraverso i borghi e i paesaggi geologici per scoprire il cuore pulsante di questo splendido territorio.

Ecco il programma di sabato 23 maggio 2026:

️ Collesano | ore 08:30

“A passo lento tra i vicoli del nostro Borgo”

Una passeggiata suggestiva per scoprire le bellezze storiche del centro.

Comune di Collesano in collaborazione con il QuiParco di Collesano

Appuntamento: Chiesa Madre.

Info: 389 1014761

Petralia Sottana | ore 10:30

Visita al Geosito Scopalacqua

Un’immersione nella geologia del territorio a cura dell’Ente Parco in collaborazione con il Rotary Club Satellite Parco delle Madonie-Club Palermo Nord

Info: 349 4967912

Isnello | ore 14:30

“Coloriamo insieme le Stelle”

Visita al Gal Hassin (Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche) per guardare il cielo con occhi nuovi.

QuiParco di Collesano e QuiParco di Isnello

Appuntamento: Piazza Mazzini.

Info: 389 1014761

Geraci Siculo

Festa della Transumanza

Una giornata dedicata a una delle tradizioni più antiche e affascinanti della cultura pastorale madonita.

Comune di Geraci Siculo in collaborazione con il PuntoQuiParco di Geraci Siculo

Info: 348 0063985

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