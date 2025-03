Si inaugura domenica 30 marzo, alle 19, presso l’oratorio di Santa Cita, a Palermo, la XIV stagione concertistica dell’associazione MusicaMente. Il concerto intitolato “Fughe e fugati: il fascino del contrappunto dal Barocco al primo Romanticismo”, vedrà protagonisti l’Arianna Art Ensemble, sotto la direzione di Raffaele Nicoletti e solista al clavicembalo, Cinzia Guarino. Per l’occasione l’Arianna Art Ensemble sarà composto da Angelo Calvo, Karla Bocaz, Federico Brigantino, Iben Bogvad Keiser (violino primo), Francesco Colletti, Maria Cristina Vasi, Gabriele Politi (violino secondo), Giorgio Chinnici, Sara Bagnati (viola), Daniele Lorefice (viola), Luca Ghidini (contrabbasso), Paolo Rigano (arciluito) e Cinzia Guarino (clavicembalo).





Il concerto esplorerà il ruolo del contrappunto nella musica tra il XVIII e il XIX secolo, attraverso le opere di Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sarà un omaggio a Scarlatti nel 300esimo anniversario dalla sua scomparsa. “Il concerto – spiega Cinzia Guarino, presidente dell’associazione MusicaMente – assume un significato speciale nel 2025, anno in cui ricorre il 300esimo anniversario della morte di Alessandro Scarlatti, compositore palermitano tra i più influenti del tardo Barocco. Scarlatti fu maestro di innovazione nel campo dell’opera e della musica strumentale, lasciando un’impronta indelebile nello sviluppo del contrappunto e della forma-sonata. Per celebrare questa ricorrenza, l’Arianna Art Ensemble, sotto la direzione di Raffaele Nicoletti, eseguirà il Concerto n. 2 in do minore da Concerti a sette parti, un perfetto esempio della sua abilità nel fondere rigore contrappuntistico ed espressività melodica”. Il programma offrirà un confronto tra epoche e stili, mettendo in luce l’evoluzione del contrappunto: dal linguaggio raffinato e drammatico di Scarlatti, passando per il rigore e l’eleganza formale di Bach, fino alla riscoperta bachiana operata da Mendelssohn, nel primo Ottocento. Un programma che esalta la profondità della scrittura musicale e il virtuosismo degli interpreti.





Programma del concerto:

Alessandro Scarlatti – Concerto n. 2 in do minore da Concerti a sette parti

Johann Sebastian Bach – Concerto n. 3 in re maggiore per clavicembalo e archi BWV 1054

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia n. 12 in sol minore

Largo dalla Sinfonia per orchestra da camera in do minore op. 110 a di Dmitri Shostakovich

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 30/03/2025

Data Fine: 30/03/2025

Ora: 19:00

Artista: Arianna Art Ensemble e Raffaele Nicoletti

Prezzo: 0.00

