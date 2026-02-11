Con l’arrivo dell’estate 2026 prende ufficialmente il via una nuova, attesa stagione del concorso di bellezza nazionale La Venere dell’Etna, punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati alla valorizzazione della femminilità, dell’inclusione e del talento.

Il concorso inaugura il suo tour estivo 2026, che attraverserà la Sicilia con una serie di tappe di selezione, eventi e appuntamenti glamour, coinvolgendo numerose giovani donne pronte a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.

A guidare la nuova stagione sarà Paola Parisi, presentatrice ufficiale del concorso, che sarà affiancata da Azzurra Spanò, Venere dell’Etna in carica, e da Elena Ferrara, Venere dell’Etna Curvy in carica. Le due reginette accompagneranno lo staff e le partecipanti nel percorso verso la finale, testimoniando con le proprie esperienze il valore umano e professionale della manifestazione.





Le parole della Venere dell’Etna in carica

«Il momento dell’incoronazione è stato per me carico di emozione e incredulità. Il titolo di Venere dell’Etna mi ha permesso di vivere un anno di profonda crescita personale e professionale, ricco di esperienze di alto profilo» – racconta Azzurra Spanò. «Durante il mio mandato ho preso parte a numerosi shooting fotografici, eventi di rilevanza nazionale e manifestazioni di prestigio, rappresentando il concorso come testimonial di importanti brand e ricoprendo con orgoglio il ruolo di madrina del Carnevale di Acireale. Desidero ringraziare i miei genitori per il costante sostegno e il patron del concorso, Antonio Russo, per la fiducia e l’accompagnamento in questo percorso. È stato un anno intenso e altamente gratificante. Auguro a tutte le partecipanti di poter vivere un’esperienza altrettanto significativa. Ora si apre una nuova stagione: continuerò il tour con lo staff, con la consapevolezza che la corona passerà, ma con la certezza che il valore umano e professionale di questa esperienza resterà per sempre».







Il concorso: inclusione, bellezza e opportunità



Il patron Antonio Russo sottolinea ancora una volta i valori fondanti della kermesse: «Possono iscriversi al concorso tutte le ragazze di età compresa tra i 14 e i 29 anni. La Venere dell’Etna è una manifestazione aperta a tutte le donne che desiderano vivere l’esperienza di un grande palcoscenico. Celebriamo una bellezza autentica e inclusiva: non solo quella esteriore, ma anche quella dell’anima. Basse, formose, ogni donna ha il diritto di esprimere la propria femminilità».

L’edizione 2026 si arricchisce di numerose e significative novità, pensate per valorizzare l’intero percorso del concorso e coinvolgere attivamente tutte le concorrenti, non solo le finaliste. Sono previste nuove collaborazioni professionali, opportunità formative, momenti di visibilità e crescita personale che accompagneranno le partecipanti lungo tutto il tour estivo, coinvolgendo attivamente tutte le concorrenti sin dalle prime fasi del concorso, offrendo occasioni concrete di esperienza, confronto e valorizzazione individuale.



A queste si aggiungono iniziative esclusive dedicate alle finaliste, tra cui un raduno speciale delle finaliste 2026, che si terrà in una prestigiosa location catanese.





Tour estivo e gran finale

Il tour estivo attraverserà l’intera Sicilia, selezionando le finaliste regionali che, insieme alle concorrenti provenienti da altre regioni italiane, si contenderanno l’ambito titolo di La Venere dell’Etna 2026. La finalissima si svolgerà, come da tradizione, nella suggestiva Piazza Duomo di Acireale, che ospita la manifestazione da oltre 22 anni, confermandosi scenario simbolo dell’evento.





Partnership nazionali

«Anche per il 2026 – conclude Russo – si rinnova la prestigiosa partnership con l’agenzia di modelle milanese Brave Model Management, che conferisce al concorso una crescente rilevanza a livello nazionale. Ogni anno registriamo un costante aumento di adesioni e consensi: essere visionari ci ha premiati».



