Con la commedia romantica, “L’amore ci vede doppio” di Andrea Bizzarri, con Ramona Gargano e Giuseppe Abramo, si inaugura domenica 12 ottobre a Santa Teresa Riva la nona stagione teatrale del Nuovo Teatro Val d’Agrò con la direzione artistica di Cettina Sciacca. Lo spettacolo inizia alle ore 18.30.

E’ la storia di un incontro casuale tra Emma – donna decisa, intraprendente, con una situazione sentimentale volutamente instabile, colta nel suo quotidiano gin tonic post lavoro – e Tommaso, assorbito in pieno dalla routine lavorativa da cui non sa come uscirne.





L’incontro al bar è il pretesto narrativo per dar vita ai due atti serratissimi di questa commedia romantica dal sapore squisitamente comico, in cui ridere di situazioni imprevedibili e riflettere su quella vita in più che tutti, una volta, abbiamo fantasticato di vivere. Regia di Andrea Bizzarri, scene di Sandro Ippolito, produzione Centro Teatrale Artigiano in collaborazione con Readarto.

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

