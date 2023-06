“Gli Studenti per gli Studenti” è questo il motto di Vivere Ateneo, associazione studentesca dell’Università degli Studi di Palermo che da anni, ormai, opera per studenti e futuri studenti dell’Ateneo palermitano.

Vivere Ateneo, anche quest’anno, torna con la XIII edizione di Assistest, corso di preparazione totalmente gratuito riservato alle future matricole universitarie in cui sono proprio gli studenti facenti parte dell’associazione a svolgere l’attività di tutorato.

Ma cosa offre Assistest?

Assistest offre supporto costante, più di 180 ore di lezioni frontali, materiale didattico, esercizi da poter svolgere insieme e simulazioni conformi a quelli che saranno i quesiti dei test d’accesso offerti dal MUR.

«Assistest, oltre a fornirmi una preparazione per il test d’ingresso tale da permettermi di entrare nel corso di laurea dei miei sogni, mi ha permesso di conoscere persone veramente splendide; per me è stata un’avventura vissuta a cuore aperto, che mi ha dato consapevolezza di aver ricevuto e dato tanto» sono queste le parole di Francesca Birchler, ex studentessa all’Assistest e adesso membro dell’associazione.

Assistest è un progetto nato nel 2010 ed è un regalo che Vivere Ateneo ha voluto offrire agli studenti: un percorso di orientamento e preparazione che mira a trasformare la paura di un fallimento in gioia di successo. Obiettivo dei tutor di Assistest è, quindi, mettere a disposizione l’esperienza che ognuno di loro ha acquisito al fine di far vivere al meglio l’università ai futuri studenti. È anche per questo motivo che Assistest non si limita soltanto ai corsi di laurea a numero programmato: l’Associazione propone Corsi di Preparazione anche ai futuri iscritti a Corsi di Laurea a numero aperto, al fine di conoscere con anticipo – rispetto all’inizio dell’anno accademico – i futuri colleghi, le materie affrontate durante il primo anno di studi, nonché tutte le agevolazioni economiche e i servizi offerti dall’Università di Palermo.

I posti per parteciparvi sono limitati.

Per maggiori chiarimenti è possibile trovare tutte le informazioni utili sulla pagina Instagram https://instagram.com/ assistest2023?igshid= MzRlODBiNWFlZA== e Facebook https://www.facebook.com/ assistest di Assistest.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.