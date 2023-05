“Trieste è bella di notte” di Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore, presentato in anteprima fuori concorso al Trieste Film Festival 2022, inaugura le Anteprime di Sole Luna Doc Film Festival 2023. Un calendario di proiezioni che accompagnerà gli spettatori fino al Festival in programma dal 3 al 9 luglio alla GAM (Galleria di Arte Moderna) di Palermo.

Sole Luna insieme ad Amnesty International Italia, Medici senza Frontiere, Banca Etica e SudTitles sarà partner di ZaLab nelle tre tappe del tour di presentazione del film in Sicilia, in calendario la prossima settimana: il 10 maggio alle ore 21:00 al King Multisala Cinestudio di Catania; l’11 maggio alle 20:30 al Cinema Rouge et Noir di Palermo; e il 12 maggio alle ore 21:00 al Cinema Iris di Messina.

“Tre date e tre proiezioni insieme a Stefano Collizzolli co-regista del film – dice la presidente del Festival Lucia Gotti Venturato – per parlare di migrazione e per accendere i riflettori sul rispetto dei diritti umani e del diritto di asilo, troppo spesso negato alle porte del nostro Paese”.

Trieste – come Lampedusa per la rotta del Mediterraneo – è un luogo di arrivo per tanti uomini, donne e bambini che fuggono da guerre e privazioni nelle aree del Medio Oriente attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Il film racconta cosa accade al confine tra Italia e Slovenia dove i migranti asiatici rischiano di essere fermati dalle forze dell’ordine italiane e rispediti indietro fino in Bosnia, senza venire identificati e senza avere la possibilità di fare richiesta di asilo.

“Trieste è bella di notte – aggiungono i direttori artistici di Sole Luna DOC, Chiara Andrich e Andrea Mura – è il primo di tre film che presenteremo da qui a giugno per focalizzare le tematiche dell’edizione di quest’anno, la numero 18, che sarà una finestra sul mondo e sulle tante tensioni che lo attraversano”.

“Siamo molto felici di arrivare in Sicilia, una delle porte d’Europa della migrazione, per mostrare quanto abbiamo documentato con il nostro film”, dicono gli autori Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore.

Prodotto da ZaLab Film e dall’agenzia creativa Vulcano, “Trieste è bella di notte” sarà accompagnata in Sicilia da numerose realtà che hanno fatto dell’accoglienza una priorità del territorio: Medici senza Frontiere, Amnesty International Italia, Refugees Welcome Palermo Italia – Palermo, Arci Porco Rosso e il Centro Astalli di Palermo.

Le proiezioni saranno seguite da dibattiti e incontri con il regista. A Catania modererà l’incontro Alessandro De Filippo, professore di Storia del Cinema. A Palermo lo faranno Gabriella D’Agostino, docente di Antropologia culturale dell’Università di Palermo e responsabile scientifico di Sole Luna Doc Film Festival e Cinzia Costa, operatrice culturale e responsabile della comunicazione web del festival.

“La presenza di così tante realtà a sostegno del film – dice D’Agostino – è il segnale tangibile di quanto sia forte l’esigenza di continuare a discutere di questi temi e rilanciare un confronto pubblico fuori da ogni retorica”.

