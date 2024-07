Si è aperta ieri sera, nell’area pedonale di Mondello, a Palermo, la rassegna musicale “Mondello al tramonto e all’alba” che si terrà, fino al 9 agosto, tra le terrazze dell’Antico stabilimento della borgata marinara e l’area pedonale da poco istituita. Ad organizzare l’iniziativa la VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, la Società Italo Belga, gli assessorati alle Attività Produttive e all’Urbanistica del Comune di Palermo, l’assessorato regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per la direzione artistica di Angelo Butera.

Ieri sera ad aprire la rassegna è stato il concerto Claudio Giambruno Organ Trio. In contemporanea lungo il percorso pedonale si è esibita la dixieland band itinerante. Stasera verranno accese le luminarie lungo il percorso, che resteranno attive fino al 16 agosto, dalle 20 alle 24. Erano presenti l’assessore comunale all’Urbanistica Maurizio Carta, l’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, il presidente della quarta commissione Ottavio Zacco, il consigliere comunale Antonio Rini, il presidente della Società Italo Belga, Antonio Gristina, Vincenzo Montanelli della VM Agency Group ed il direttore artistico della rassegna Angelo Butera.

Stasera, 26 luglio, alle 19.30, invece, è in programma il concerto con le musiche di Umberto Porcaro e Alessandra Salerno, con un repertorio che spazia tra brani originali dei due musicisti e brani della tradizione folk americana, rivisitati in chiave acustic blues, come ad esempio Wildwood Flower, Who’ll stop The rain, Better Way.

Domani, 27 luglio, invece, sempre alle 19.30, in programma il concerto di Tony Piscopo Jazz 4et.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.