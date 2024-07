RAGUSA – I principali prodotti della filiera corta, che hanno reso la provincia di Ragusa un vero e proprio riferimento d’eccellenza dal punto di vista enogastronomico, sono i protagonisti centrali del progetto “Il contadino al castello” che parte domani dal parco del Castello di Donnafugata. Il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, il formaggio Ragusano Dop, l’olio d’oliva extravergine, ma anche il grano, il miele, le carrube, le mandorle ed ancora i prodotti più sfiziosi della filiera lattiero-casearia come i formaggi speziati, le provole, la mozzarella, la pistacchiosa, grazie al lavoro straordinario e faticoso dei produttori, sono tutte bontà che sanno conquistare i palati di residenti e turisti. Il progetto, promosso da un’Ats di imprese agricole e consorzi di tutela, è finanziato dal Gal Terra Barocca tramite la sottomisura 19.2/16.4 del Psr Sicilia 2014-2022 che mira al “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale, connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Questa rete mira a promuovere e valorizzare la domanda e l’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari locali, favorendo il consumo e la commercializzazione di prodotti provenienti da filiera corta. L’iniziativa garantirà ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e specificità, promuovendo una maggiore consapevolezza e apprezzamento per questi prodotti. Il percorso del progetto si sviluppa attraverso diverse fasi, che includono il coinvolgimento complessivo di un ampio pubblico, tra cui visitatori, turisti e cittadini, offrendo esperienze educative e dimostrative. Un aspetto fondamentale del progetto è la sua divulgazione, che sarà supportata dalla creazione di un portale/sito web dedicato ai prodotti della filiera corta, con la possibilità di attivare un servizio di e-commerce. Questa piattaforma servirà come punto di riferimento per chiunque desideri conoscere meglio i prodotti locali e le loro caratteristiche uniche. Il primo appuntamento è previsto per domani, martedì 23 luglio alle ore 18 al parco del Castello di Donnafugata offrendo così la possibilità di scoprire e apprezzare le eccellenze agroalimentari del territorio ragusano.



