Si conclude con un risultato di assoluto rilievo la stagione sportiva di Alberto Caruso, calciatore della Polisportiva Calcio Sicilia, che ha chiuso il campionato Giovanissimi Elite Under 15 Sicilia al primo posto della classifica marcatori con 18 reti.

Il dato certifica il rendimento di alto livello espresso dal giovane atleta nel corso dell’intera stagione e ne conferma il percorso di crescita all’interno del calcio giovanile siciliano.





Alberto Caruso è inoltre componente della Rappresentativa Regionale Sicilia LND ed è stato inserito nel gruppo della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15 Secondo Semestre, elementi che valorizzano ulteriormente il suo profilo sportivo.

Il primo posto nella graduatoria dei marcatori rappresenta un riconoscimento importante sia per il ragazzo sia per il lavoro svolto dalla società di appartenenza e dallo staff tecnico che ne ha accompagnato la crescita.

Si tratta di un traguardo significativo, che premia impegno, continuità e qualità, e che colloca Alberto Caruso tra i giovani prospetti più interessanti del panorama calcistico regionale.





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