Il 10 luglio una serata tra musica, arte e Mediterraneo per celebrare la colonna sonora di “Luce Rosalia / Viva Palermo”

Domani, giovedì 10 luglio alle ore 21.00, il Nautoscopio di Palermo ospiterà la presentazione ufficiale dell’album “Viva Palermo”, la colonna sonora composta da Alberto Santamaria per l’opera “Luce Rosalia / Viva Palermo”, ideata dall’artista Domenico Pellegrino e presentata per la prima volta nel 2024 in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia.





Dopo il lancio del singolo Voci di Palermo – già disponibile su Spotify e piattaforme streaming (ascolta qui) – l’intera raccolta musicale verrà eseguita dal vivo in una serata speciale che unisce suoni acustici, elettronica contemporanea e visioni artistiche. Un viaggio musicale che racconta l’identità profonda della città attraverso le sue molteplici lingue e le sue vibrazioni culturali.

L’evento si articolerà in tre momenti performativi: una prima parte acustica, una centrale di live electronics e una chiusura in DJ set.

Sul palco, insieme ad Alberto Santamaria: Lia Ceravolo alla fisarmonica, Valentina Migliore alla voce, Alessandra Ponente alla voce ed effetti, Phil Kougias al DJ set.





L’atmosfera sarà impreziosita dalla presenza scenica di una grande opera luminosa firmata da Domenico Pellegrino.

Viva Palermo è più di una colonna sonora: è un manifesto sonoro, visivo ed emozionale della città, tra sacro e profano, mare e memoria, futuro e radici.

Nautoscopio, Foro Italico – Palermo 10 luglio 2025 – ore 21:00 Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’album completo sarà disponibile dalla mezzanotte del 10 luglio su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music).

Ascolta il singolo “Voci di Palermo” su Spotify:

Guarda ilvideo clip di “Voci di Palermo”

