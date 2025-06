Con un atto ufficiale firmato dal presidente Gen. Francesco Benedetto, Alberto Spitale è stato nominato delegato provinciale per Catania dell’associazione nazionale “G.A.V. – Custodi del creato”.

La nomina, conferita in conformità allo statuto associativo, prevede lo svolgimento dell’incarico a titolo di volontariato e in costante coordinamento con il Coordinatore Nazionale, arch. Antonio Posillipo, e con il Delegato Regionale per la Sicilia, Salvatore Iurato.

«Ringrazio sentitamente il Generale dei Carabinieri Francesco Benedetto per la fiducia accordatami – ha dichiarato Alberto Spitale – insieme al professore Roberto Leoni, presidente emerito della Fondazione Sorella Natura, per il costante impegno nella promozione di una cultura ambientale fondata sui valori della responsabilità e della cura del creato».

Le Guardie Ambientali Volontarie – Custodi del Creato, nate ad Assisi su impulso della Fondazione Sorella Natura, operano in tutta Italia con l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturale attraverso azioni concrete di prevenzione, educazione ambientale e vigilanza ecologica. L’associazione è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ed è attiva in numerose regioni con una rete capillare di volontari formati.

Con questa nomina, il territorio catanese potrà contare su una presenza strutturata e competente, in grado di promuovere la cultura ecologica e rafforzare le sinergie con le istituzioni locali.

