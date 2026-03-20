La grande musica lirica torna nel cuore di Alcamo. Domenica (22 marzo) alle ore 19 – nell’ambito del calendario di appuntamenti organizzati dall’associazione “Amici della Musica” di Alcamo – la cornice del Centro Congressi Marconi ospiterà un Recital Lirico che vedrà protagonista il soprano canadese Lucie St-Martin.

L’artista, già vincitrice della XXVII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”, è stata insignita del Premio Speciale della Critica “Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale”. Tale riconoscimento, assegnato da una commissione della critica composta da giornalisti ed esperti del settore, individua il profilo di maggior valore tecnico e interpretativo tra i partecipanti al concorso.





Il sostegno al Premio della Critica non è un episodio isolato, ma parte di una visione strategica dell’istituto di credito volta a valorizzare le eccellenze emergenti. «Il nostro impegno verso le nuove generazioni passa anche attraverso il sostegno alla cultura e alle arti – ha dichiarato Sergio Amenta, Presidente di Banca Don Rizzo-. Siamo orgogliosi di aver premiato Lucie St-Martin: il Premio della Critica rappresenta la nostra volontà di investire nel merito e di offrire ai giovani talenti una vetrina d’eccellenza che possa proiettarli sulle scene internazionali».

Una vicinanza, quella della Banca, che si traduce in una presenza costante accanto alle realtà associative che animano il tessuto sociale locale. «Essere una banca del territorio significa, innanzitutto, essere vicini a chi crea valore sociale e culturale – sottolinea il Direttore Generale, Francesco Paolo Leone -. La nostra collaborazione con le associazioni del territorio è fondamentale per mantenere vivo il fermento artistico di Alcamo. Sostenere eventi di questo calibro è il nostro modo di restituire valore alla comunità».





Un traguardo d’eccellenza che parla di territorio e passione. Il Presidente dell’Associazione Amici della Musica di Alcamo, Dott. Francesco Bambina esprime così il suo riconoscimento per l’impegno di questi anni: «Se il Concorso Lirico Internazionale “Città di Alcamo” raggiunge oggi la sua 28ª edizione confermandosi un riferimento mondiale, lo deve a collaborazioni d’eccellenza. Un ringraziamento speciale va alla Banca Don Rizzo, partner lungimirante da oltre vent’anni. Questo legame si è consolidato attraverso il prestigioso Premio Internazionale “Banca Don Rizzo”, assegnato da una giuria di critici esperti e seguito con costante attenzione dalla Presidenza dell’istituto. Quest’anno, il respiro globale del Premio sarà ulteriormente impreziosito dalla probabile presidenza di un’illustre artista cinese, a dimostrazione di come la musica e il sostegno della Banca sappiano superare ogni confine. Grazie alla Banca Don Rizzo e ai suoi amministratori per continuare a investire, oggi come ieri, nel futuro della lirica e nel talento dei giovani».





Oltre a Lucie St-Martin, il palco vedrà l’esibizione di altri giovani talenti: il mezzosoprano Sara Pata e il baritono Gaspare Provenzano, vincitori del Premio Speciale “Amici della Musica”. Ad accompagnare gli artisti – in un programma che prevede un viaggio emozionante tra le più celebri arie d’opera di Mozart, Handel, Massenet, Donizetti, Bellini, Puccini e Rossini – sarà il M° Alberto Maniaci. Ingresso con contributo.

Luogo: centro congressi Marconi , Corso VI Aprile , 119, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

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