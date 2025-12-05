L’Associazione Nazionale per la Tutela degli Animali, “Un’Anima Mille Zampe Italia – AMZItalia”, ha formalmente presentato al Sindaco di Alcamo una proposta per l’adozione di un’ordinanza volta a vietare l’utilizzo di petardi, botti e giochi pirotecnici durante il periodo festivo tra dicembre 2025 e gennaio 2026, estendendo tale divieto anche ad altre festività.

La richiesta dell’Associazione nasce dalla crescente preoccupazione per gli effetti nocivi che l’esplosione di materiali pirotecnici può avere sugli animali domestici e selvatici. Studi scientifici, insieme a numerose segnalazioni di cittadini, veterinari e associazioni, evidenziano come rumori improvvisi e di forte intensità possano provocare negli animali paura, stress acuto, disorientamento e conseguenze comportamentali significative.





In linea con le misure già adottate da numerosi comuni italiani, l’Associazione invita il Comune di Alcamo a intervenire con urgenza, adottando un provvedimento che tuteli la salute degli animali presenti sul territorio e garantisca maggiore sicurezza durante le festività.

«Diversi sindaci in Italia hanno già dimostrato sensibilità sul tema, limitando o vietando l’uso di materiali pirotecnici per ridurre i rischi sia per gli animali sia per la comunità. Siamo certi che anche Alcamo possa assumere un ruolo positivo in tal senso», dichiara il Presidente Nazionale, Gaspare Camarda.

L’Associazione resta disponibile per eventuali chiarimenti o approfondimenti e attende un riscontro formale da parte del Comune di Alcamo.

