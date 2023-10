Il ventenne Alessandro Mangiafico, studente di Giurisprudenza a Catania, è il Segretario dei Giovani Democratici del PD del Circolo “Unione degli Iblei” di Canicattini Bagni e delle zona montana.

Alessandro Mangiafico, già Presidente della Consulta Provinciale Studentesca della provincia di Siracusa, Vice Coordinatore del Sindacato studentesco Rete degli Studenti Medi e Consulente per le Politiche Giovanili del Sindaco Paolo Amenta, è stato eletto nella serata di ieri, lunedì 16 ottobre 2023, al termine del primo Congresso dei Giovani Democratici del neo costituito Circolo “Unione degli Iblei” che oltre Canicattini Bagni comprende anche i Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

Con Mangiafico sono stati eletti nella Segreteria anche Sofia Narciso, Damiano Rubino, Francesco Casella e Giovanni Scibetta, mentre delegati al Congresso provinciale sono allo stesso neo Segretario di Circolo anche Damiano Rubino.

Presenti ai lavori congressuali, per portare i saluti e l’augurio di un buon lavoro, anche il Presidente provinciale del Partito Democratico siracusano, Paolo Amenta, Sindaco di Canicattini Bagni, il Segretario del Circolo PD canicattinese, Sebastiano Gazzara, insieme a Marilena Miceli, componente la Direzione provinciale del PD, al collega di partito e di Giunta Ivan Liistro e a Luca Santoro Vice Segretario provinciale dei Giovani Democratici che ha portato i saluti del Segretario provinciale Angelo Greco.

«Oggi è stata una giornata di grande rilevanza – ha detto il neo Segretario dei Giovani Democratici, Alessandro Mangiafico – per la nostra comunità e per la sinistra progressista. Il primo congresso dei Giovani Democratici ha rappresentato un passo fondamentale verso un futuro più equo e inclusivo. Il Circolo che prende vita sarà rappresentativo di tutti i Comuni interni dell’area montana della nostra provincia, e la mia Elezione, insieme ad una Segreteria alquanto motivata, simboleggia la determinazione a costruire una giovanile dove l’uguaglianza, la giustizia sociale e la solidarietà siano al centro di ogni nostra azione.

Un ringraziamento speciale – ha concluso Mangiafico – va al Segretario PD del Circolo di Canicattini Bagni Sebastiano Gazzara, al Sindaco e Presidente del PD provinciale Paolo Amenta e alla Segreteria della Federazione dei GD di Siracusa per essere intervenuti e per il supporto dato. Insieme, lavoreremo instancabilmente per portare avanti proposte, collaborare con le istituzioni e creare opportunità per tutti i membri della nostra comunità. Condividiamo la visione di un futuro migliore e siamo pronti a lavorare instancabilmente per realizzarla».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

